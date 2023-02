Nvidia sta rilasciando un aggiornamento per risolvere la problematica causata da un bug Discord che riduceva la frequenza delle memorie della GPU, impattando le prestazioni in gioco. Gli utenti interessati avrebbero già ricevuto l’update, in quanto completamente automatico. Inizialmente non era chiaro se il problema fosse legato ai driver, ma stando alle dichiarazioni, pare fosse relativo al profilo Nvidia utilizzato da Discord.

Non è stato specificato se per ricevere in automatico l’aggiornamento sia necessario aver installato anche GeForce Experience, un’applicazione non utilizzata da tutta l’utenza che possiede una scheda video di Nvidia. Rimangono inoltre sconosciuti le versioni dei driver e i modelli di GPU interessati dal problema, così come non viene notificato se effettivamente l’aggiornamento è stato scaricato e installato, dato che l’operazione avviene interamente in background. Stando a quanto riferito da un utente, la procedura non funzionerebbe su PC con Windows 11 in cui gli aggiornamenti automatici sono stati disabilitati.

Il nostro consiglio è quello di installare GeForce Experience per effettuare il download e l’aggiornamento del profilo, oltre ad abilitare gli aggiornamenti automatici di sistema. Nel caso in cui le cose sembrino non cambiare, è possibile procedere manualmente sfruttando il metodo che abbiamo spiegato precedentemente.

Rimanendo in tema, Nvidia è nel frattempo impegnata nel lancio della sua prossima GPU di fascia media, vale a dire la RTX 4070. Questa, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere veramente dietro l’angolo, dato che l’azienda avrebbe informato i partner che la sua nuova GPU sarà disponibile a partire da aprile, senza però specificare una data precisa. La scheda utilizzerebbe il chip AD104-250-A1 con specifiche ridotte, che offrirebbe prestazioni inferiori del 24% rispetto alla sua variante più potente, ovvero la RTX 4070 Ti: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.