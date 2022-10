Alla fine del mese scorso, Nvidia ha finalmente presentato le sue schede video di nuova generazione GeForce RTX 4000. All’evento l’azienda ha però annunciato solamente le soluzioni di fascia alta RTX 4090 e 4080, quest’ultima disponibile in due varianti da 12 e 16GB di VRAM, senza rivelare nulla sui modelli di fascia mainstream RTX 4070 e RTX 4060, attesi per i prossimi mesi. Proprio la RTX 4070 è da poco comparsa in nuove immagini provenienti da Moore’s Law Is Dead, le quali mostrano il nuovo design del dissipatore.

In linea con quanto visto nei modelli top di gamma, la RTX 4070 sarà dotata di un dissipatore aggiornato, con ventole di raffreddamento più ampie. Come è possibile vedere in un confronto, la GPU sarà inoltre più corta della RTX 3080. Il dissipatore, oltre a essere più spesso, adotterà una disposizione delle ventole a doppio asse che caratterizza i modelli più potenti, abbandonando le due ventole frontali. Rimangono però sconosciute, almeno per il momento, le specifiche tecniche della scheda, che tuttavia dovrebbe far uso dello stesso PCB della RTX 4080 da 12GB, con cui condividerà anche il processore grafico AD104.

Fonte: Moore's Law Is Dead

RTX 4070 dovrebbe anche essere notevolmente depotenziata rispetto alla sorella maggiore, a partire dal bus e dalla memoria video, che potrebbero avere rispettivamente 160-bit e 10GB oppure 192-bit e 12GB. Basandoci sulle precedenti indiscrezioni, il processore grafico AD104 dovrebbe includere 7680 CUDA core, 240 Tensor Core e 60 Ray Tracing Core, oltre a una cache L2 da 50 MB e un TDP massimo di 300W. La scheda video dovrebbe essere annunciata all’inizio del prossimo anno, insieme al modello più economico RTX 4060, atteso per il CES 2023.

RTX 4080 da 16GB è nel frattempo trapelata in alcuni benchmark pre-lancio, dove ha mostrato già performance migliori della RTX 3090 Ti, anche se a una cifra non propriamente accessibile. Questa variante dovrebbe essere disponibile alla fine del mese di ottobre, dopo il lancio sul mercato di RTX 4090 e 4080 da 12GB, che avverrà tra giusto due giorni.