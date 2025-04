La RTX 5060 Ti potrebbe costare meno del previsto: speriamo!

Nuove, timide indiscrezioni fanno luce sui possibili prezzi della RTX 5060 Ti. Secondo quanto riportato dal sito Board Channels, noto per le sue connessioni con i partner di produzione, NVIDIA avrebbe finalmente definito i listini per i due modelli della serie RTX 5060 Ti. La variante con 16GB di memoria dovrebbe attestarsi sui 429 dollari (equivalenti a circa 389 euro), mentre la versione con 8GB potrebbe essere commercializzata a 379 dollari (circa 344 euro).

Il confronto con la generazione precedente vede un taglio di prezzo importante, specialmente per il modello con più VRAM. La RTX 4060 Ti con 16GB era stata inizialmente lanciata a 499 dollari, mentre la variante con 8GB aveva un prezzo di listino di 399 dollari. La potenziale riduzione di 70 dollari per il modello superiore e di 20 dollari per quello base suggerirebbe una risposta alle critiche ricevute dalla community per l'eccessivo costo della 4060 Ti, davvero poco apprezzata visto il suo scarso rapporto prezzo/prestazioni.

Il lancio della serie RTX 5060 Ti è previsto per la prossima settimana, ma NVIDIA non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale riguardo i prezzi. Anche le fonti solitamente ben informate non hanno confermato le indiscrezioni circolate, mantenendo un certo scetticismo sulla loro accuratezza. Per quanto riguarda il modello base RTX 5060 (non Ti), al momento non circolano rumor significativi su quanto costerà.

La situazione rimane comunque molto incerta, specialmente se consideriamo l'andamento del mercato: se le cose andranno come per le altre RTX 50 (e purtroppo non ci sono segnali che dicono il contrario), le custom costeranno molto di più rispetto al prezzo suggerito da NVIDIA, vanificando qualsiasi considerazione.

Come di consueto, non rimane che attendere l'annuncio ufficiale e il lancio delle GPU sul mercato per capire quale sarà la situazione reale in termini di disponibilità, di prezzi e ovviamente di prestazioni, altro elemento di cui si sa ancora molto poco.