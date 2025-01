Nvidia RTX 5080: ora sappiamo il presunto giorno di lancio

Nvidia si prepara a lanciare la sua nuova GPU di punta, la RTX 5080, il 21 gennaio secondo quanto riportato dal media di Hong Kong HKEPC. La fonte, nota per la sua accuratezza in passato, ha rivelato solo la data di embargo per questo modello, lasciando incertezza sulle tempistiche di lancio degli altri prodotti della serie Blackwell.

La notizia si inserisce in un contesto di grande attesa per la nuova generazione di schede grafiche Nvidia. L'azienda sta intensificando le sue campagne sui social media e ha deciso di far rivivere l'evento GeForce LAN dopo 13 anni, programmandolo 48 ore prima della presentazione ufficiale del CEO Jensen Huang il 6 gennaio.

Cannot get X.com oEmbed

Le specifiche tecniche trapelate suggeriscono che la RTX 5080 sarà basata sul chip GB203-400-A1, con 84 SM per un totale di 10.752 CUDA core. La scheda dovrebbe mantenere 16GB di memoria, ma aggiornata alla più veloce tecnologia GDDR7. Si prevede che la maggior parte dei miglioramenti prestazionali deriverà da cambiamenti architetturali e dal processo produttivo avanzato.

Con AMD apparentemente assente dalla competizione nel segmento high-end per questa generazione, Nvidia potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio per quanto riguarda il pricing della RTX 5080. Ovviamente, però, dobbiamo attendere l'annuncio ufficiale prima di trarre conclusioni, poiché i prezzi potrebbero subire modifiche dell'ultimo minuto.

L'attesa per la nuova serie RTX 50 è palpabile nel mondo del gaming e dei professionisti della grafica. Il lancio della RTX 5080 potrebbe, infatti, segnare un importante passo avanti nelle prestazioni delle schede grafiche consumer, con potenziali ricadute su settori come il gaming ad alta risoluzione, la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale.