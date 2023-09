Sebbene le RTX serie 4000 di Nvidia siano ancora sulla cresta dell’onda guadagnandosi un posto nella lista delle migliori GPU da gaming, gli appassionati sono già in fermento per le fughe di notizie e le indiscrezioni sulla prossima generazione di schede grafiche consumer, la serie RTX 5000. Con prospettive di prestazioni allettanti e intriganti cambiamenti di design hardware all’orizzonte, i giocatori attendono con ansia ciò che il Team Green ha in serbo per loro.

Una delle fughe di notizie più interessanti proviene da una fonte anonima del forum Chiphell, utente noto con lo pseudonimo di Panzerlied. Questo leaker sostiene di avere informazioni sulla RTX 5090 e i miglioramenti riportati sono a dir poco impressionanti. Si dice che la RTX 5090 offra uno sbalorditivo aumento delle prestazioni di 1,7 volte rispetto alla generazione precedente. Questi guadagni dovrebbero essere dovuti a una serie di miglioramenti, tra cui un aumento del 50% delle dimensioni (in riferimento al die, molto probabilmente), un incremento del 52% della larghezza di banda della memoria, un sostanziale aumento del 78% della cache L2 e un aumento del 15% della frequenza.

Se calcoliamo queste percentuali in riferimento alla RTX 4090, sembra che la top di gamma di nuova generazione vanterà circa 24.000 CUDA core, un clock di boost di 2,9GHz e una generosa cache L2 da 128MB. Inoltre, si dice che la RTX 5090 utilizzerà le memorie GDDR7, raggiungendo potenzialmente l’incredibile velocità di 32Gbps. Il bus di memoria potrebbe essere disponibile in varianti da 512-bit/24 Gbps o 448-bit/28 Gbps, offrendo flessibilità per diverse configurazioni.

Sebbene lo scetticismo sia spesso un approccio prudente alle fughe di notizie, Panzerlied ha un record passato abbastanza accurato, il che aggiunge credibilità a queste ultime affermazioni. Inoltre, queste recenti fughe di notizie sono state confermate da Kopite7kimi, un altro noto leaker.

Tuttavia, rimane una domanda scottante: quale sarà il prezzo della RTX 5090? Nvidia è stata criticata per il suo prezzo delle GPU Lovelace, quindi è difficile immaginare che tutta questa potenza arrivi ad un prezzo più conveniente rispetto alla serie RTX 4000.

Queste fughe di notizie non solo lasciano intendere una formidabile serie RTX 5000, ma suggeriscono anche che Nvidia si sta preparando per un significativo salto di prestazioni rispetto alla generazione precedente. Anche se la data di uscita ufficiale non è ancora stata confermata, molti prevedono che queste schede faranno il loro debutto già il prossimo anno.

In uno sviluppo correlato, Kopite7kimi ha condiviso anche altre informazioni sui prodotti di prossima generazione di Nvidia. L’architettura Blackwell dovrebbe colmare il divario tra le GPU per i consumatori e quelle per i data center, allontanandosi dall’attuale divisione Ada Lovelace/Hopper. Inoltre, Nvidia starebbe seguendo le orme dei giganti del settore Intel e AMD adottando un design multi-chiplet per le sue GPU per data center. Per il mercato consumer Nvidia dovrebbe rimanere fedele al collaudato design monolitico.