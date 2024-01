NVIDIA, spunta una misteriosa GPU "Skinny Joe" da 700W, IA esportabile in Cina

Nonostante le continue restrizioni, NVIDIA non è intenzionata ad abbandonare il mercato cinese. A testimoniarlo, oltre alle recenti RTX 4090D e H20, c’è una nuova indiscrezione, emersa grazie a StefanG3D di LaptopVideo2Go, che segue la lista di DEV_ID di NVIDIA.

Stefan ha scoperto una nuova GPU, identificata dal nome in codice “Skinny Joe”, che ha un TDP di 700 watt. Non si ha alcun altro dettaglio in merito, ma è molto probabile che si tratti di un’altra soluzione destinata ai datacenter, considerando anche che si trova nello stesso elenco di GH200, GH100 e altre GPU destinate a questo segmento.

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, sarebbe un chiaro segnale dell’impegno continuo di NVIDIA nell’espandere la sua offerta di GPU per il mercato cinese, posizionandosi in modo strategico per soddisfare le diverse esigenze del paese, in continuo cambiamento in base agli sviluppi dell’IA e ai rapporti con gli Stati Uniti.

Un approccio proattivo non può che essere la mossa giusta per NVIDIA, che già più volte si è fatta trovare pronta, rispondendo alle limitazioni sempre più stringenti rapidamente e con prodotti validi, come testimoniamo il recente inizio della produzione di massa di H20.