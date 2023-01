NZXT ha da poco svelato alcune novità che riguardano i prodotti pensati per i videogiocatori, tra cui la nuova serie H9 di case per PC ATX mid-tower, di cui fanno parte i modelli H9 Flow e H9 Elite, oltre al nuovo alimentatore ATX 3.0 C1200 e la nuova gamma di ventole Serie F RGB DUO.

NZXT H9: la nuova gamma di case PC mid-tower

La serie H9 amplia innanzitutto la linea di prodotti mid-tower dell’azienda: i nuovi modelli offrono la possibilità di ospitare fino a 10 ventole, non facendosi mancare quindi nulla dal punto di vista del raffreddamento e permettendo di gestire senza problemi potenti configurazioni di fascia alta. Il grande spazio interno disponibile rende questi due case flessibili e in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di hardware e dissipatori. Il modello H9 Flow da maggior priorità al flusso d’aria, possedendo un pannello superiore forato e ben quattro ventole Quiet Airflow Serie F da 120 mm, mentre H9 Elite strizza l’occhio agli utenti che amano l’estetica, offrendo un radiatore e un pannello superiore in vetro temperato, tre ventole RGB Duo, Fan Controller V2 e supporto agli applicativi NZXT CAM e RGB per il controllo delle temperature e delle luci.

Fonte: NZXT

I nuovi case NZXT H9 saranno disponibili a partire dal 18 gennaio, H9 Flow avrà un prezzo di 189,90€, mentre H9 Elite costerà 289,90€.

NZXT C1200 Gold ATX 3.0

Il nuovo C1200 di NZXT è un alimentatore certificato con il nuovo standard ATX 3.0, essendo dotato del nuovo connettore 12VHPWR da 600W, per l’alimentazione delle GPU Nvidia di nuova generazione, come ad esempio RTX 4090, RTX 4080 o la recente RTX 4070 Ti. L’alimentatore è completamente modulare, ha una potenza totale di 1200W e possiede anche la certificazione 80 Plus Gold. La ventola da 135mm con cuscinetto fluidodinamico garantisce una buona silenziosità durante l’utilizzo, mentre la garanzia è di 10 anni e il prezzo è di 209,99€.

Fonte: NZXT

F RGB DUO: la nuova serie di ventole con illuminazione RGB

La nuova serie F RGB DUO include modelli dotati di illuminazione sia interna che esterna, che è possibile personalizzare con NZXT RGB e il Fan Controller V2, dotato a sua volta di 3 canali per le ventole e 6 per l’illuminazione. Hanno un cuscinetto fluidodinamico e sono disponibili nelle colorazioni bianco o nero.

Fonte: NZXT

Di seguito i prezzi e le opzioni disponibili: