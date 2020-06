NZXT N7 Z490, appaiono in rete i primi render

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto l’uscita di diverse schede madri basate sul chipset Z490 dotate del nuovo socket LGA1200 introdotto per la decima generazione delle CPU Intel. Recentemente, ad esempio, abbiamo dato un’occhiata a prodotti di ottima qualità come la MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi o la Gigabyte Z490 AORUS Master. Ovviamente, all’appello mancano ancora diversi produttori, tra i quali NZXT, il quale, stando alle immagini diffuse dal leaker momomo_us su Twitter è proprio al lavoro su una motherboard destinata a questo scopo.

Come potete vedere, la caratteristica che cattura maggiormente l’attenzione è la presenza di una copertura metallica per nascondere e proteggere le componenti più importanti della scheda madre, oltre a fornire un migliore colpo d’occhio. Da quello che possiamo vedere, la motherboard dovrebbe contare sulle seguenti connessioni:

Due slot PCI-Express 3.0 x16, uno dei quali però connesso solo a quattro linee

Tre slot PCI-Express x1

Quattro porte SATA da 6 Gbps

Due slot M.2-2280

Due porte USB 3.1 da 10 Gbps, una delle quali in formato Type C

Quattro porte USB 3.1 da 5 Gbps

Uscita video HDMI

Scheda di rete wireless Intel 802.11 ax con Bluetooth 5

Scheda di rete Ethernet da 2.5 Gbps con controller Realtek

Il layout sembra piuttosto classico ed il form factor è quello ATX. Possiamo scorgere, inoltre, i connettori EPS 8+4 pin e ben dodici fasi di alimentazione per la CPU. Non siamo a conoscenza dell’OEM che si occuperà della costruzione vera e propria del dispositivo, ma questi design sono solitamente commissionati a grosse aziende come Elitegroup, Foxconn o Gigabyte. Lo scherma colore, almeno inizialmente, sarà quello bianco e nero, lo stesso usato da NZXT per i suoi case, anche se ulteriori combinazioni saranno disponibili dopo il lancio, eventualmente sotto forma di kit per cambiare la mascherina frontale.

Al momento, ovviamente, NZXT non ha fornito alcuna conferma ufficiale, quindi non siamo in grado di fornirvi ulteriori informazioni a riguardo. Per saperne di più, in particolare i dettagli relativi a periodo di uscita e costo, dovremo attendere presumibilmente ancora qualche settimana.