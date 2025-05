H3 Flow segna il debutto di NZXT nei case micro-ÁTX

NZXT rivoluziona il mercato del PC building con una serie di soluzioni innovative, da case ultracompatti a potenti sistemi di dissipazione, che combinano efficienza termica e semplicità d'installazione. L'azienda californiana amplia il proprio ecosistema presentando al COMPUTEX 2025, una serie di nuove proposte che spaziano dai mid tower a doppia camera fino ai raffreddatori a liquido di nuova generazione, tutti progettati per offrire maggiore libertà di configurazione senza compromettere le prestazioni. La filosofia alla base delle novità risponde a una domanda crescente: come coniugare efficienza termica e facilità di assemblaggio in un mercato sempre più esigente?

Il catalogo NZXT si arricchisce con il debutto dell'H3 Flow, un case micro-ATX che rappresenta l'ingresso ideale nell'ecosistema dell'azienda. Nonostante le dimensioni contenute, questo modello non scende a compromessi, supportando GPU full-size e radiatori anteriori da 280 mm, con una copertura per l'alimentatore ottimizzata per massimizzare il flusso d'aria attraverso la ventola inferiore. L'efficienza termica rimane al centro del progetto, ispirato alle soluzioni già adottate nell'apprezzato H5 Flow.

Sul versante opposto dello spettro dimensionale, la serie H9 Flow si rinnova completamente. I mid tower a doppia camera H9 Flow, H9 Flow RGB e H9 Flow RGB+ integrano soluzioni innovative come i pannelli mesh ottimizzati e le ventole inclinate nell'angolo anteriore destro, derivate dal best-seller H6 Flow. Questa particolare disposizione non è casuale: dirige l'aria fredda esattamente dove serve maggiormente, migliorando le prestazioni termiche dell'intero sistema.

Felix Guerra, SVP Product Generation & Development di NZXT, sottolinea l'importanza di queste innovazioni: "Con il nuovissimo micro-ATX H3 Flow e la serie H9 Flow aggiornata, offriamo più opzioni che mai, sia che si voglia privilegiare l'efficienza, sia che si voglia spingere le prestazioni al massimo".

Il modello di punta, l'H9 Flow RGB+, rappresenta l'apice dell'integrazione nell'ecosistema NZXT. Include già due ventole F420 RGB Core preinstallate, una ventola RGB Core da 120 mm posteriore e il NZXT Control Hub. Abbinato a un dissipatore RGB Kraken AIO montato sulla parte superiore, consente di gestire l'intero sistema di raffreddamento e illuminazione attraverso il software proprietario NZXT CAM, semplificando drasticamente la configurazione RGB.

Il rinnovamento del catalogo NZXT include la nuova serie Kraken Plus, che sostituisce la precedente linea 2023 con miglioramenti significativi nelle prestazioni termiche. L'aggiornamento non è solo estetico: i test di laboratorio evidenziano un miglioramento di oltre il 4% nell'efficienza di raffreddamento della CPU rispetto alla generazione precedente, grazie all'adozione della pompa NZXT Turbine e delle ventole ad alte prestazioni già viste nel Kraken Elite 2024.

La vera novità è l'introduzione del formato 420 mm, che debutta con il Kraken Elite 420 RGB. Questo AIO di fascia alta monta il radiatore più grande e potente mai prodotto da NZXT, destinato ai case che supportano questo formato generoso. Il display LCD da 2,36 pollici completamente personalizzabile rappresenta il fiore all'occhiello di questa soluzione, che integra anche le nuove ventole F420 RGB Core.

Proprio queste ventole meritano un'attenzione particolare: si tratta di una tripla ventola da 140 mm a telaio singolo, che riduce il numero di componenti necessari all'installazione. Un singolo cavo gestisce sia l'alimentazione che l'illuminazione, riducendo drasticamente il cable management e semplificando l'assemblaggio del sistema. Le F420 RGB Core sono disponibili anche come componenti indipendenti e vengono preinstallate nei modelli H9 Flow RGB e H9 Flow RGB+.

Il design unitario di queste ventole rappresenta una piccola rivoluzione: meno viti, meno cavi, meno connettori, ma prestazioni e illuminazione di alto livello. Una soluzione che rispecchia la filosofia NZXT di semplificare l'esperienza di assemblaggio senza sacrificare l'efficienza o l'estetica.

I nuovi prodotti NZXT sono già disponibili sul sito ufficiale dell'azienda e presso i principali rivenditori, con prezzi che variano dai 79,99€ dell'H3 Flow fino ai 344,99€ del Kraken Elite 420 RGB. La serie Kraken Plus, disponibile sia in versione standard che RGB, offre soluzioni intermedie con un eccellente rapporto qualità-prezzo, mantenendo lo stesso display della generazione precedente ma migliorando le prestazioni termiche senza aumenti di prezzo.

Con queste novità, NZXT conferma la propria visione: creare un ecosistema completo dove ogni componente è progettato per funzionare armoniosamente con gli altri, semplificando l'esperienza di assemblaggio e garantendo prestazioni termiche ottimali anche nelle configurazioni più esigenti.