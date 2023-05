State pensando di cambiare il vostro monitor con un modello curvo davvero di ottima qualità? Grazie all’Amazon Gaming Week, avrete la possibilità di portare a casa l’Odyssey G5 da 27″ a un prezzo scontato addirittura del 23%! Al momento, infatti, è disponibile ad appena 249,90€ invece di 325,00€ .

Una promozione davvero imperdibile tenendo presente che si tratta di un monitor in 2K con refresh rate a 144 Hz e response time di appena 1ms! Inoltre, grazie a CreditLine di Cofidis, potete acquistare il modello in comode rate fino a 24 mesi, direttamente sul vostro conto corrente.

Il Samsung Odyssey G5 è un monitor dotato di un pannello di tipo IPS e in risoluzione WQHD, nettamente superiore rispetto al Full HD. In questo modo, potrete essere certi di vedere sempre immagini estremamente nitide, con neri ultra-profondi e bianchi più che luminosi.

Da menzionare la frequenza di aggiornamento di 144 Hz, citata già nell’introduzione, in grado di eliminare qualsiasi ritardo dell’immagine e sfocatura da movimento per un gameplay estremamente fluido e senza alcun calo di frame. Non meno importante, è provvisto di tecnologie G-Sync e AMD FreeSync, le quali si occupano di ottimizzare ulteriormente la qualità grafica di tutti i vostri titoli, per esperienze di gioco di prima qualità.

Il design curvo è un ulteriore punto a favore, in quanto permetterà di farvi avvolgere completamente dall’azione in corso, senza distrazioni. Grazie al display panoramico con curvatura 1000R, infatti, vi sembrerà di essere sempre al centro della scena!.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto degli articoli in questione, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione e suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!