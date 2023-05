Da tempo state valutando l’acquisto di un PC Apple che vi assicuri performance eccellenti in un design super compatto e a un prezzo vantaggioso? In tal caso, vi consigliamo uno dei modelli dalle dimensioni più piccole del brand, il Mac Mini con chip M2 in sconto da Mediaworld addirittura del 17%! Per pochissimo, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 599,00€ invece di 729,00€.

Una proposta davvero imperdibile tenendo presente che non solo si tratta di un PC dotato della nuova generazione di chip Apple ma che, in più, gode di un design adatto a qualsiasi setup. Dunque, si tratta della proposta perfetta anche per chi ha poco spazio a disposizione sulla scrivania!

Il chip M2 ha tutta la velocità che vi serve per lavorare al meglio su qualsiasi app, nel minor tempo possibile. Editing foto, video ProRes a 8K, illustrazione, coding: tutto questo è assicurato da velocità, fluidità e il massimo dinamismo garantito da Mac OS.

Sfrecciate nelle attività quotidiane, immergendovi nei giochi dalla grafica complessa in alta fedeltà, producendo contenuti o sviluppando la vostra prossima app in Xcode ottimizzata per Mac. Il PC, inoltre, è dotato di una serie completa di porte per ogni tipo di setup! Per cui, in qualunque situazione, Mac Mini è pronto a darvi il massimo.

Non meno importante, avrete la possibilità di trasferire i dati con velocità fino a 40 Gbps e di estendere la vostra postazione di lavoro collegando monitor con risoluzione fino a 6K a 60Hz. Tutto questo, grazie alle porte Thunderbolt 4! In più, con la porta HDMI avete un’uscita video fino a 8K.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell'offerta.

