Office diventa gratis ma ci sono le pubblicità (e tanti limiti)

Microsoft ha lanciato silenziosamente una nuova versione gratuita di Office per Windows che consente di modificare documenti senza necessità di abbonamento a Microsoft 365 o chiave di licenza.

Questa versione gratuita si basa sulle app desktop complete, ma ha la maggior parte delle funzionalità bloccate dietro l'abbonamento Microsoft 365. Include pubblicità permanenti sullo schermo all'interno dei documenti di Word, PowerPoint ed Excel. Inoltre, consente di salvare i file solo su OneDrive, senza supporto per la modifica di file locali.

Le funzionalità limitate includono nessun accesso a componenti aggiuntivi, dettatura, formattazione avanzata e altro.

Per accedere alla versione gratuita, basta saltare il prompt di accesso al primo avvio di un'app Office. Da lì, si può scegliere di continuare a utilizzare Office gratuitamente in cambio di annunci e funzionalità limitate. In questa modalità è possibile aprire, visualizzare e persino modificare documenti, proprio come con la versione web di Office.

Le versioni gratuite di queste app sono progettate esclusivamente per la scrittura e la modifica di base dei documenti Office. Per sfruttare le funzionalità più avanzate, sarà ancora necessario un abbonamento. Inoltre un banner pubblicitario permanente è presente all'interno della schermata di lavoro, occupando una corposa area sul lato destro dell'interfaccia.

Sembra che questa versione gratuita di Office sia ancora in fase di test limitato. Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente questa versione di Office, né ne riconosce l'esistenza nei documenti di supporto. È possibile che l'azienda stia attualmente testando questa versione solo in regioni specifiche o con un piccolo gruppo di persone.

Maggiori informazioni su questa nuova versione gratuita di Office potrebbero essere fornite da Microsoft nei prossimi giorni o settimane. Al momento non è chiaro quando e se sarà disponibile su larga scala.