OLED e 480Hz, i nuovi monitor Acer Predator sembrano perfetti per tutti i videogiocatori

Nel corso del Computex 2024 Acer ha svelato nuovi monitor della serie Predator, introducendo tre modelli di fascia alta dedicati ai videogiocatori più esigenti. Si tratta di Predator X27U F3, Predator X32 X3 e Predator X34 X5, che arriveranno sul mercato nel terzo trimestre con un prezzo di 1199 euro per il 27 pollici e 1399 euro per il 32 e il 34 pollici.

Il Predator X27U F3 offre un pannello OLED 27 pollici con risoluzione 2560 x 1440 pixel e frequenza d’aggiornamento di 480Hz, presentandosi come una delle soluzioni migliori per i videogiocatori che non vogliono compromessi nei titoli competitivi. Non manca il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità G-Sync per un’esperienza di gioco priva di artefatti sia con schede AMD che NVIDIA.

Il pannello offre una copertura DCI-P3 del 99% e una luminosità massima di 450 nit, che raggiunge un picco di 1300 nit in HDR. In termini di connettività il Predator X27U F3 mette a disposizione due HDMI 2.1, una Displayport 1.4 e una USB-C con Power Delivery 90W, oltre a due USB-A 3.2 e un jack 3,5mm.

Predator X32 X3 mette a disposizione un display OLED 31,5 pollici con risoluzione 4K, refresh rate di 240Hz e tempo di risposta di soli 0,03ms GTG. Il monitor offre due modalità operative, che permettono di scegliere tra 4K 240Hz, per un’elevata fluidità anche alla massima risoluzione, e Full HD 480Hz, per avere un vantaggio nei giochi competitivi.

Anche su questo modello troviamo copertura DCI-P3 del 99%, supporto ad AMD FreeSync Premium Pro e compatibilità G-Sync, due HDMI 2.1, una USB-C con PD 90W, una DisplayPort 1.4, tre USB-A 3.2 e uscita audio. La luminosità massima è di 450 nit, mentre in HDR può raggiungere i 1000 nit.

Se volete un’esperienza ancora più immersiva, Predator X34 X5 è equipaggiato con un display OLED curvo da 34 pollici, con curvatura 1800R, risoluzione UWQHD (3440 x 1440 pixel), frequenza d’aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta di 0,03 ms GTG. La luminosità tipica è di 250 nit, mentre in HDR raggiunge i 1000 nit di picco.

Le altre caratteristiche sono in buona sostanza le stesse degli altri due modelli: copertura DCI-P3 99%, due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-C con Power Delivery 90 watt, uscita audio e due USB-A 3.2.

Tutti e tre i modelli offrono poi profondità di colore 10 bit e certificazione DisplayHDR True Black 400, oltre alle tecnologie Acer BlueLightShield Pro, flickerless, low-dimming e ComfyView, che aiutano a prevenire l'affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco più lunghe. Non mancano ovviamente le tecnologie per la prevenzione del burn-in, come Display Saver, Luminosità Costante, Image Retention Refresh e Spostamento dello Schermo.