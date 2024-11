Oltre 1 milione di carte di credito esposte nel dark web, potrebbe esserci anche la tua

Un massiccio attacco hacker ha compromesso i dati di oltre 1,2 milioni di carte di credito, ora disponibili gratuitamente sul dark web. La violazione, segnalata dall'account Twitter DailyDarkWeb, espone informazioni finanziarie sensibili come numeri di carta, date di scadenza e codici CVV di utenti di diversi paesi.

La portata globale dell'incidente ha sollevato serie preoccupazioni sulla vulnerabilità dei sistemi finanziari. Secondo gli esperti di cybersicurezza, si tratta di una delle più grandi violazioni di dati di carte di credito degli ultimi anni. La condivisione gratuita del database sul dark web amplifica ulteriormente i rischi, rendendo le informazioni facilmente accessibili a criminali informatici di tutto il mondo.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Le conseguenze per le oltre 1,2 milioni di persone colpite sono potenzialmente gravi. I dati trafugati possono essere sfruttati per transazioni fraudolente, clonazione di carte e furti d'identità. Se siete stati colpiti anche voi - e vi auguriamo di no - probabilmente noterete già movimenti in uscita dalle vostre carte, il tutto senza che vi sia arrivata alcuna richiesta di autorizzazione.

Un analista di cybersicurezza ha dichiarato: "Il fatto che questo database sia stato condiviso gratuitamente sul dark web aumenta significativamente i rischi. Abbassa la barriera d'ingresso per i criminali informatici, il che significa che chiunque con intenti malevoli può accedere e abusare di questi dati".

Gli esperti esortano i titolari delle carte colpite ad adottare precauzioni immediate:

Monitorare attentamente gli estratti conto per individuare transazioni non autorizzate

Attivare gli avvisi per le transazioni

Contattare gli istituti finanziari per richiedere nuove carte se necessario

Utilizzare carte di credito virtuali per le transazioni online

Impostare limiti di spesa

Evitare siti web sospetti

La gravità di questa violazione evidenzia l'importanza di rafforzare le misure di sicurezza informatica nel settore finanziario e la necessità per i consumatori di rimanere vigili nella protezione dei propri dati sensibili.

D'altronde, questo tipo di attacchi ha una lunga storia che risale agli albori delle transazioni elettroniche. Già negli anni '80, con la diffusione dei primi sistemi di pagamento elettronico, i criminali informatici iniziarono a interessarsi ai dati delle carte di credito. Uno dei primi casi eclatanti risale al 1984, quando un gruppo di hacker riuscì a penetrare nel sistema informatico di una grande catena di supermercati americana, rubando migliaia di numeri di carte di credito.

Con l'avvento di Internet negli anni '90, le minacce si sono moltiplicate. Nel 1995 si verificò quello che viene considerato il primo grande attacco hacker su scala globale, quando il criminale informatico russo Vladimir Levin riuscì a trasferire illegalmente oltre 10 milioni di dollari da conti Citibank.

Un punto di svolta nella storia degli attacchi ai dati delle carte di credito fu il caso TJX del 2007, quando vennero compromessi i dati di oltre 45 milioni di carte. Questo episodio mise in luce la vulnerabilità dei sistemi di pagamento e spinse l'industria ad adottare standard di sicurezza più rigorosi.

Un aspetto poco noto è che molte grandi aziende tecnologiche offrono programmi di "bug bounty", premiando hacker etici che scoprono e segnalano vulnerabilità nei loro sistemi. Questa pratica, iniziata negli anni '90, è oggi ampiamente diffusa e contribuisce a migliorare la sicurezza complessiva.

Nonostante i progressi tecnologici, gli attacchi ai dati delle carte di credito rimangono una minaccia costante. La sfida per il futuro sarà trovare un equilibrio tra la comodità dei pagamenti elettronici e la necessità di proteggere i dati sensibili dei consumatori.