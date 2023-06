È stato ufficialmente lanciato ONLYOFFICE Docs 7.4, nuova release del popolare software che porta con sé una serie di miglioramenti e nuove funzionalità, arricchendo e ampliando l’esperienza degli utenti. Questa ultima versione fornisce una varietà di strumenti avanzati per la creazione e la modifica di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, moduli digitali, file PDF ed e-book.

ONLYOFFICE 7.4 presenta anche una versione rinnovata del plugin ChatGPT, che offre ora molte funzioni di analisi del testo. Da menzionare l’opzione di riepilogo, che genera un sommario breve del testo selezionato, e l’opzione Generazione di parole chiave, che produce una lista di parole chiave dal testo selezionato. È inoltre possibile lavorare con più finestre di plugin aperte contemporaneamente.

Gli sviluppatori della popolare suite da ufficio sono sempre al lavoro per migliorare i propri prodotti e aggiungere ulteriori funzionalità: poche settimane fa vi abbiamo parlato delle novità introdotte in ONLYOFFICE DocSpace, e prima ancora di ONLYOFFICE Workspace 12.5.

Le novità di ONLYFFICE Docs 7.4

Tra le nuove funzionalità di ONLYOFFICE Docs 7.4 spicca la possibilità di disegnare direttamente all’interno degli editor, un’opzione che permette di sfruttare la propria creatività senza limiti. È inoltre possibile scegliere il colore e lo spessore della linea in base alle proprie preferenze. La nuova funzione di disegno è disponibile sia per i documenti di testo che per i fogli di calcolo, ampliando le opportunità creative.

Sono state apportate anche modifiche alle tavolozze dei colori, rendendo più semplice il processo di selezione e applicazione dei colori. Inoltre, con ONLYOFFICE Docs 7.4, si ha la possibilità di salvare oggetti come immagini, consentendo di utilizzare forme, grafici, caselle di testo e altri oggetti come immagini PNG con sfondo trasparente.

Un’altra novità significativa è la possibilità di combinare documenti. Questa funzione, particolarmente utile per chi lavora con documenti che richiedono revisioni, consente di fondere due versioni di un documento in una, mantenendo tutte le modifiche.

ONLYOFFICE 7.4 ha anche ottimizzato il suo strumento di creazione di moduli, semplificando il processo di creazione e utilizzo dei moduli. Tra le nuove funzionalità, troviamo la possibilità di aggiungere un nuovo modulo senza chiudere quello attuale e l’opzione di impostare valori predefiniti per i campi dei moduli.

Infine, ONLYOFFICE Docs 7.4 introduce numerose innovazioni anche nel campo dei fogli di calcolo. Eccone un riassunto:

Grafici a radar : l’ultima aggiunta permette l’utilizzo di grafici a radar per rappresentare visivamente dati complessi nei report. Questi grafici possono essere inseriti sia nei documenti di testo che nelle presentazioni, fornendo un’interpretazione visiva immediata e chiara dei dati.

: l’ultima aggiunta permette l’utilizzo di grafici a radar per rappresentare visivamente dati complessi nei report. Questi grafici possono essere inseriti sia nei documenti di testo che nelle presentazioni, fornendo un’interpretazione visiva immediata e chiara dei dati. Protezione avanzata : la nuova funzionalità degli intervalli protetti è stata implementata per assicurare una maggiore sicurezza. Questa opzione permette di restringere la modifica dei dati solo a specifici utenti autorizzati. Alcuni collaboratori avranno la possibilità di visualizzare i contenuti, ma non potranno apportare modifiche agli intervalli prescelti senza le necessarie autorizzazioni.

: la nuova funzionalità degli intervalli protetti è stata implementata per assicurare una maggiore sicurezza. Questa opzione permette di restringere la modifica dei dati solo a specifici utenti autorizzati. Alcuni collaboratori avranno la possibilità di visualizzare i contenuti, ma non potranno apportare modifiche agli intervalli prescelti senza le necessarie autorizzazioni. Nuove formule : sono state aggiunte diverse nuove formule con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la precisione dei calcoli. Le formule recentemente implementate includono SEQUENCE, XMATCH, EXPAND, FILTER, ARRAYTOTEXT e SORT. Queste formule permettono una nuova gamma di analisi e manipolazione dei dati, consentendo risultati più esatti e completi.

: sono state aggiunte diverse nuove formule con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la precisione dei calcoli. Le formule recentemente implementate includono SEQUENCE, XMATCH, EXPAND, FILTER, ARRAYTOTEXT e SORT. Queste formule permettono una nuova gamma di analisi e manipolazione dei dati, consentendo risultati più esatti e completi. Potenziamenti alle tabelle pivot: le tabelle pivot sono state rafforzate con l’introduzione di un’opzione chiamata “Mostra valori” nella versione più recente. Questa caratteristica permette una rapida visualizzazione dei valori desiderati, facilitando l’utilizzo delle tabelle pivot. Sono state, inoltre, aggiunte nuove opzioni al menu contestuale, rendendo il lavoro con le tabelle pivot ancora più semplice ed intuitivo.

Le nuove funzionalità permettono di produrre report più precisi e dettagliati, e di rappresentare i dati in maniera più efficace e chiara. Utilizzando a pieno queste innovazioni, si può aumentare sensibilmente la produttività, fornendo ai colleghi e ai clienti informazioni di elevata qualità. Vi rimandiamo al sito ufficiale di ONLYOFFICE per maggiori informazioni.