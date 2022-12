Printables.com è il sito fondato da Joseph Průša, proprietario del marchio PrusaResearch per la produzione di stampanti 3D, che permette agli utenti di caricare o scaricare modelli da stampare, oltre che poter acquistare del materiale, come resine o altro, anche con dei buoni ottenibili attraverso un sistema a punti o vincendo dei concorsi. La piattaforma ha di recente attratto diversi nomi di aziende conosciute attraverso la nuova sezione “Marche”, da cui è possibile scaricare e stampare localmente determinate parti senza la necessità di acquistarle.

La sezione conta al momento nove aziende, tra cui Adafruit, Raspberry Pi, World of Warships, Cooler Master, Bohemia Interactive, Warhorse Studios, a cui di recente si sono aggiunte anche Framweork Computer e Noctua. Accendendo alla pagina di ciascuno di essi, sarà possibile scaricare diverse tipologie di modelli da poter stampare: Raspberry Pi mette ad esempio a disposizione delle custodie per le proprie schede SCB o dei supporti per le webcam, nella pagina di Framework Computer è invece possibile trovare dei supporti per schede d’espansione, mentre su quella di Noctua si possono scaricare degli adattatori o distanziali per adattare o attutire il rumore prodotto dalle ventole. World of Warships, Boehiman Interactive e Warhorse Studios hanno infine caricato dei modellini raffiguranti navi e personaggi dei rispettivi titoli sviluppati.

Fonte: Printables

Ciascun marchio avrà accanto il proprio nome una piccola icona blu di verifica, lo stesso avverrà per i designer più famosi e conosciuti della community. L’iniziativa è senz’altro ottima e potrebbe attrarre altri marchi conosciuti da aggiungere alla sezione. Il sito contiene modelli per ogni tipologia di oggetto: da quelli per la cucina, per lo sport, ai giocattoli, gli accessori per la moda e il cosplay e molto altro, non manca quindi il potenziale per espandersi anche verso aziende provenienti da altri settori commerciali.