Ottimo mini PC con Ryzen 7 in sconto di 120€ con questo coupon!

I mini PC rappresentano l'alternativa ideale per chi desidera un computer da gaming ma non ha lo spazio sufficiente per posizionare nella propria scrivania il classico PC Desktop. In particolare, oggi vi consigliamo il modello Trigkey dotato di Ryzen 7 e oggi scontato a soli 320,00€ grazie a un coupon offerto da Amazon!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Vi basterà, infatti, spuntare la casella "applica coupon 120€" per risparmiare notevolmente rispetto ai 449,00€ altrimenti richiesti per il mini PC. Inoltre, avrete persino modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente scegliendo "CreditLine" come metodo di pagamento e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web dedicate.

Trigkey Rizen 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Beelink W11 Pro rappresenta la scelta ideale per chi vuole le potenti prestazioni di un PC desktop da gioco ma ha limiti di spazio sulla scrivania. Questo mini PC offre un compromesso eccellente tra un PC desktop e un notebook da gaming, combinando le migliori caratteristiche di entrambi in un unico dispositivo.

Ovviamente, includendo componenti di tutto rispetto come il processore Ryzen 7 5800H a 8 core e 16 thread, la scheda grafica Vega 8 AMD a 8 core e 16 GB di RAM SO-DIMM DDR4, si tratta di un PC perfetto per tutti i videogiocatori che vogliono godere di titoli di nuova generazione con prestazioni ottime. Inoltre, il supporto al WiFi 6 vi darà la garanzia di una connessione stabile e veloce, perfetta, dunque, per chi desidera giocare online senza problemi ed eseguire dirette streaming.

Tornando a parlare del prezzo, grazie al coupon offerto da Amazon potrete godere del prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile questo mini PC. Fino a ora, infatti, il suo minimo storico era stato di 379,00€, mentre solitamente si aggira sui 449,00€. Si tratta, dunque, di un'occasione davvero conveniente, che potrebbe non ripresentarsi nemmeno durante il Black Friday di novembre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

NB: Vi ricordiamo di selezionare il coupon da 120€ prima di procedere con l'inserimento del prodotto nel carrello.

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!