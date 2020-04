OWC presenta i primi SSD M.2 da 4TB: prestazioni e spazio ineguagliabili

OWC, azienda produttrice di memorie per Mac e PC e famosa per il suo impegno nel contrastare le emissioni generate dai processi produttivi, ha annunciato tramite un comunicato stampa la disponibilità sul mercato dei primi SSD M.2 con capacità fino a 4TB: parliamo della famiglia Aura P12.

Per raggiungere tale risultato sono state usate memorie 3D NAND che consentono il raggiungimento di prestazioni reali, come ci si sarebbe aspettati, al top della categoria con una velocità in lettura fino a 3400MB/s e una in scrittura fino a 3000MB/s. Per darci un’idea della capacità di immagazzinamento consentita da un dispositivo di 4TB, l’azienda ricorda che questa da l’opportunità di conservare delle riprese GoPro in 4K per un totale di 665 ore. Il marchio OWC assicura inoltre la sicurezza di trovarsi di fronte ad un prodotto affidabile (la garanzia limitata copre 3 anni), di lunga durata e che adempie a diversi standard rivolti alla sicurezza, come TCG Opal e TCG Pyrite.

La versione da 4TB del SSD M.2 Aura P12 verrà venduta non solo come soluzione stand alone, ma verrà integrata anche in diversi dispositivi della stessa OWC. Envoy Pro EX, ad esempio, è un SSD esterno portatile che potrà fare uso del nuovo prodotto; limitatamente alla banda passante che può garantire una porta Thunderbolt 3 o USB-C (Envoy Pro EX è disponibile in entrambe le versioni) potremo quindi utilizzare in mobilità la nuova tecnologia di un SSD Aura P12 da 4TB.

OWC Envoy Pro Ex

Per chi invece fosse interessato ad una capacità ancora maggiore per la propria workstation, la soluzione si presenta sotto forma di OWC Accelsior 4M2. Si tratta di un dispositivo Plug and Play PCIe 3.0 x8 con capacità di archiviazione di 16TB, “composto” da 4 SSD M.2 NVMe. La velocità raggiunta utilizzando un RAID 0 è semplicemente mostruosa e si attesta sui 6000MB/s.

OWC Accelsior 4M2

Infine, per chi avesse necessita di una larga capacità di storage esterno congiunta a prestazioni di trasferimento elevate, è disponibile ThunderBlade, un dispositivo che unisce fino a 4 SSD Aura P12 da 4TB (per un totale di 16TB) e presenta due porte Thunderbolt 3 (è possibile collegarne fino a 6 in cascata per dei raid) per consentire un trasferimento di dati che può raggiungere una velocità di 2800MB/s.

OWC Thunderblade

È già possibile pre-ordinare OWC Aura P12 4TB su MacSales ad un prezzo di circa 1150 dollari. Le spedizioni inizieranno da maggio.