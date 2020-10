OWC Thunderbolt Hub è il primo al mondo a supportare Thunderbolt 4

OWC ha annunciato quello che dovrebbe essere il primo docking hub Thunderbolt 4 al mondo. L‘OWC Thunderbolt Hub non è stato pensato per integrare porte diverse ad un PC dotato di supporto Thunderbolt 4, ma per aggiungere altre porte Thunderbolt e collegare varie periferiche ad alte prestazioni.

L’ultima interfaccia Thunderbolt 4 di Intel fornisce una larghezza di banda di 40 Gb/s ed un set di funzionalità generali simile a Thunderbolt 3 basato su Titan Ridge. Tuttavia, i requisiti di implementazione per Thunderbolt 4 sono molto più severi, quindi gli utenti che acquistano un PC con un connettore TB4 hanno la garanzia di ottenere tutte le funzionalità previste dall’interfaccia. L’attuale implementazione di Thunderbolt 4 nei processori Tiger Lake di Intel consente ai produttori di PC di offrire solo una di queste porte per sistema, il che non è sufficiente per coloro che utilizzano più dispositivi Thunderbolt. Per ottenere un maggior numero di porte Thunderbolt, i proprietari degli ultimi laptop avranno bisogno di un hub e OWC è il primo produttore noto ad annunciarne uno.

OWC Thunderbolt Hub possiede una porta Thunderbolt 4 per la connessione al suo host (a 40 Gb/s), tre porte USB-C Thunderbolt per collegare altri tre dispositivi Thunderbolt o anche tre catene indipendenti di dispositivi Thunderbolt, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A ed un connettore DC-IN da 20V/5,5A. L’hub può fornire fino a 60W di potenza al suo host, 15W di potenza a ciascuna delle porte Thunderbolt 4 e fino a 5W al connettore USB-A.

OWC non rivela quale controller impieghi per il suo Thunderbolt Hub, ma poiché Intel ha solo un controller Thunderbolt 4 per gli accessori – JHL8440 – è ragionevole presumere che OWC utilizzi proprio questo chip. In questo caso, Intel JHL8440 agisce principalmente come uno switch che divide l’interfaccia Thunderbolt 4 in tre rami Thunderbolt USB-C indipendenti. Ad esempio, è possibile collegare una scheda grafica esterna a una porta e una catena di dispositivi di archiviazione esterni ad alte prestazioni a un’altra sicuri che i dispositivi non interferiscano tra loro (supponendo che JHL8440 riesca a gestire il tutto correttamente). Inoltre, è possibile collegare altri accessori, come una tastiera, alla porta USB Type-A.

OWC Thunderbolt Hub è attualmente prenotabile a 149$, mentre le spedizioni partiranno a fine ottobre. L’azienda includerà un cavo Thunderbolt da 0,7 metri in confezione.