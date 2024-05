Palit svela il suo nuovo sistema di raffreddamento ibrido per le GPU

Palit Group, noto produttore specializzato in schede video gaming e uno dei principali partner AIB di Nvidia, ha recentemente svelato sui suoi canali social l'anteprima del suo nuovo sistema di raffreddamento ibrido per GPU. La compagnia ha condiviso un breve video di 12 secondi che mostra una scheda grafica Game Rock Nvidia GeForce RTX con tre ventole di raffreddamento e un waterblock integrato. Questo suggerisce che la scheda video utilizzi una soluzione di raffreddamento ibrida, combinando aria e acqua, per mantenere le temperature sotto controllo.

Il teaser lancia l'hashtag #Palit at Computex 2024 e introduce il nuovo sistema di raffreddamento ibrido che verrà presentato al Computex 2024:

"Una rivoluzione nel raffreddamento ti aspetta. Preparati per il futuro del raffreddamento delle schede grafiche"

Attualmente abbiamo poche informazioni sulla GPU mostrata nel video, ma la linea Game Rock di Palit, generalmente, include schede di fascia alta come la 4070 Ti e modelli ancora più potenti. Le GPU high-end solitamente consumano più energia e tendono a surriscaldarsi più facilmente, quindi ci aspettiamo che la soluzione ibrida di Palit si troverà a bordo di schede come le RTX 4080 (Super) e RTX 4090.

Se le schede grafiche non hanno un raffreddamento adeguato rischiano di raggiungere i loro limiti termici e, di conseguenza, riducono le prestazioni per evitare guasti. Un buon raffreddamento permette di mantenere elevate le velocità di clock di boost e di giocare con l'overclocking.

Palit potrebbe proporre questa soluzione di raffreddamento ibrida in vista delle RTX 5000 che arriveranno entro il 2024.

Non è la prima volta che assistiamo al lancio di una soluzione di raffreddamento ibrida per GPU. Asus aveva lanciato una 3080 Ti con un sistema simile nel 2021 e persino EVGA aveva proposto una RTX 2080 Super ibrida nel 2020. Tornando ancora più indietro, già nel 2015, Arctic offriva un kit di raffreddamento ibrido per GPU di terze parti per coloro che desideravano sostituire il raffreddamento stock della propria scheda video.

Tuttavia, è la prima volta che Palit prorpone una configurazione ibrida per le sue GPU. Se da un lato l'utilizzo di un raffreddamento sia ad aria che ad acqua aumenterà probabilmente le prestazioni di qualsiasi scheda grafica, resta da chiedersi se le dimensioni più ingombranti della scheda video permetteranno l'installazione nei case standard e se il costo aggiuntivo giustificherà tali vantaggi.

Sapremo darvi maggiori dettagli su questa nuova GPU ibrida dopo la sua presentazione al Computex 2024.