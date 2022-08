Parallels Desktop, il popolare strumento sviluppato da Corel capace di eseguire Windows e le relative applicazioni su Mac, ha ricevuto un aggiornamento ricco di interessanti novità. La nuova versione, Parallels Desktop 18, include tra le tante novità diversi miglioramenti prestazionali e ottimizzazioni per dispositivi basati su chip Apple Silicon, il cuore di tutti i MacBook moderni.

Tra quelli che sono sicuramente i punti principali della nuova versione del software, troviamo la compatibilità con i display ProMotion, oltre alle già citate ottimizzazioni per Apple Silicon che rendono Windows 11 fino al 96% più veloce su Mac Studio con chip M1 Ultra. Vi ricordiamo che, al momento, i Mac Apple Silicon non supportano Boot Camp (e forse mai lo faranno), quindi Parallels Desktop si configura come una delle migliori soluzioni per eseguire Windows sul proprio Mac.

Con la nuova versione di Parallels Desktop basta un click per scaricare, installare e configurare Windows 11, rendendo tutto il processo veloce e molto intuitivo. Gli sviluppatori hanno anche lavorato a ottimizzazioni specifiche per i giochi, grazie alle quali si hanno miglioramenti prestazionali ed è anche possibile collegare un controller al Mac e usarlo su Windows nativamente, senza bisogno di configurazioni aggiuntive. Dei miglioramenti alla USB 3.0 permettono anche di usare schede d’acquisizione esterne come la Elgato HD60.

“Siamo orgogliosi del nostro team di progettazione che continua a essere in prima linea in termini di innovazione, per offrire ai nostri utenti un’esperienza con Parallels Desktop per Mac molto più potente e lineare: la soluzione è integrata con l’ultimo macOS Ventura, ottimizzata per i dispositivi Apple più recenti e offre funzionalità straordinarie per un livello di prestazioni e produttività persino superiori”, ha dichiarato Prashant Ketkar, Chief Technology e Product Officer di Corel. “È semplicissimo da utilizzare e i nostri utenti possono fare affidamento su Parallels Desktop per Mac per svolgere al meglio il loro lavoro”.

Altra novità a nostro avviso molto interessante, che arriverà in concomitanza con il rilascio di macOS Ventura, è l’integrazione di Parallels Desktop in Stage Manager: le applicazioni Windows in esecuzione saranno perfettamente integrate e gestite esattamente come quelle macOS, rimanendo facilmente accessibili dalla barra laterale e ritornandovi quando non sono più in primo piano.

Prezzi e versioni

Parallels Desktop 18 per Mac è disponibile in diverse versioni: base, Pro e Business. la prima è disponibile in abbonamento al costo di 99,99€ l’anno, oppure con acquisto di licenza a vita per 129,99€; la versione Pro è acquistabile a 119,99€ l’anno, mentre quella Business a 149,99€ l’anno. Nel caso siate in possesso di una versione “base” precedente del software, potrete aggiornare al costo di 69,99€ una tantum, mentre se avete la versione “Pro” dovrete sborsare 69,99€ l’anno.