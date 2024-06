MacBook Air M3 da 13 pollici, CHE OFFERTA: ora al MINIMO STORICO! (-230€)

Se siete alla ricerca di un laptop che unisca prestazioni eccellenti e portabilità senza pari, vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon per il nuovo computer targato Apple. Il nuovissimo MacBook Air da 13" con chip M3 del 2024 è ora disponibile in sconto, e potete farlo vostro per soli 1.349,00€, rispetto al prezzo originale di 1.579€, con un risparmio del 15%. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di avere a disposizione tutta questa potenza in movimento, fra tecnologie innovative e tante novità pronte ad arrivare nel campo dell'AI.

MacBook Air M3 da 13 pollici, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air da 13" con SoC M3 è la scelta perfetta per studenti e professionisti che necessitano di una macchina potente e portatile, in grado di accompagnare loro in ogni luogo senza sacrificare le prestazioni. La sua leggerezza lo rende ideale per il trasporto, e con fino a 18 ore di autonomia non mancherà la possibilità poter lavorare tranquillamente tutto il giorno senza preoccuparsi di trovare una presa elettrica. Questo computer è particolarmente adatto a chi lavora in ambito creativo grazie alla sua potente scheda video da 10-core e CPU da 8-core (inclusi nell'M3) che assicurano che tutto, dall'editing delle foto alla realizzazione di video, proceda liscio e senza interruzioni.

La memoria unificata da 8GB gestisce in modo efficiente le applicazioni e i carichi più impegnativi, mentre i 512GB di archiviazione SSD offrono ampio spazio per documenti, immagini e progetti software. Il display Liquid Retina da 13,6" con supporto a un miliardo di colori garantisce invece un'esperienza visiva impeccabile, immergendo l'utente nei contenuti, e risulta perfetto per grafici e video maker che notano i dettagli più minuziosi. Questo include anche la videocamera FaceTime HD 1080p per videochiamate di alta qualità, vista la presenza di tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale.

Non mancano due porte USB Thunderbolt e il Wi-Fi6e, che completano un setup che come al solito di Apple è all'ultimo grido, e risulta perfetto anche per i carichi di lavoro più pesanti. Fra le migliori feature troviamo il Touch ID sulla tastiera, per l'autenticazione con impronta digitale, come anche il supporto fino a due monitor esterni, perfetti per quando ci si trova in una postazione fissa.

In offerta a 1.349,00€ il MacBook Air da 13" rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera prestazioni di alto livello senza sacrificare leggerezza e l'autonomia. Vi consigliamo questo acquisto per la sua eccezionale combinazione di potenza, design compatto e funzionalità multimediali avanzate, ideali sia per il lavoro che per il tempo libero.

Vedi offerta su Amazon