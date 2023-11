Pasta termica alla mela, l'ultima follia arriva dal Giappone

Il Black Friday è qui, non perderti le migliori offerte live scelte dalla nostra redazione!

M1N1ing e Clock Work Tea Party hanno unito le forze per presentare in Giappone la pasta termica Extreme Muglis 4G Apple Edition (EG4GAP). Questa edizione limitata promette non solo prestazioni di alto livello, ma anche una ventata di freschezza grazie al suo inconfondibile profumo di mela.

L'annuncio di questa pasta termica profumata arriva per gentile concessione della pubblicazione giapponese Hermitage Akihabara che, pur non spiegando il motivo del profumo di mela, fa luce sulla strategia del colore. La tonalità verde mela è stata progettata per creare un contrasto visivo con il dissipatore di calore integrato (IHS) in metallo argentato che copre il processore. Questo, in teoria, facilita l'applicazione, garantendo una copertura più uniforme e completa. Sebbene la scelta di un colore non convenzionale possa far storcere il naso, si tratta di una caratteristica distintiva che contraddistingue l'EG4GAP.

EG4GAP di Clock Work Tea Party è una versione esclusiva derivata dalla ricercatissima pasta termica CWTP-EG4G, attualmente esaurita. Al di là dell'allettante profumo e del colore, entrambe le paste hanno specifiche identiche. In particolare, la pasta EG4GAP vanta particelle estremamente fini precipitate con tecnologie a ultrasuoni e, con una conduttività termica di 12,8W/mk, supera leggermente la rinomata Thermal Grizzly Kryonaut.

Conduttività termica da nuova 12,8W/mK o superiore Conduttività termica dopo 5 anni 8,8W/mK Resistenza termica 0,07 °C cm²/W a 60Psi Peso in confezione 4g Densità 2.6 g/cm Viscosità 45 CPS / 22 °C Temperatura di utilizzo -50 - 220 °C Ingredienti Ossido di alluminio e ossido di zinco (non conduttiva)

L'Extreme Muglis 4G Apple Edition EG4GAP è un sogno per i collezionisti, con solo 1.000 siringhe in arrivo sul mercato. Sebbene la pagina del prodotto sia attualmente inaccessibile, le vendite inizieranno il 24 novembre, con un prezzo al dettaglio di 980 Yen, circa 6,04 euro.

Ovviamente, anche se siamo abbastanza sicuri di non doverlo ripetere a tutti, la pasta termica in questione è non commestibile, come tutte le altre paste termiche sul mercato.