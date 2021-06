Patriot, arrivano le nuove memorie DDR4 Viper Elite II

Il noto produttore Patriot, che propone alcune delle migliori memorie RAM sul mercato, ha presentato le sue nuove Viper Elite II, che offrono un design aggressivo ma privo di illuminazione RGB.

Le Viper Elite II, costruite per elevate prestazioni anche in overclock, presenta un PCB a dieci strati con circuiti integrati testati manualmente. Patriot offre le memorie in configurazioni a modulo singolo e in kit Dual Channel con densità che vanno da 16 (2×8) a 64GB (2×32 GB). Per quanto riguarda le velocità, è possibile scegliere tra 2666, 3200, 3600 e 4000 MHz.

La capacità massima varia a seconda della velocità. I kit di memorie DDR4-2666 e DDR4-4000 raggiungono un massimo di 32GB (2×16 GB), mentre quelli DDR4-3200 e DDR4-3600 sono disponibili fino a 64GB (2×32 GB). Per quanto riguarda i timing, le varianti DDR4-2666 e DDR4-3200 sono impostate, rispettivamente, a 16-17-17-36 e 18-22-22-42, mentre le più veloci DDR4-3600 e DDR4-4000, invece, arrivano a 20-26-26-46.

Le Viper Elite II sono compatibili con le ultime piattaforme Intel e AMD. Come previsto, i moduli supportano XMP 2.0 per l’overclock automatico e vengono fornite con una garanzia a vita.

Recentemente vi abbiamo parlato anche delle nuove memorie DD5 che Teamgroup ha presentato in occasione del Computex 2021. Entrando più nello specifico, il produttore ha annunciato il suo nuovo modulo di memoria DDR5 della gamma ELITE da 16GB, che funzionerà alla frequenza di 4.800MHz. La tensione di esercizio è stata ridotta da 1,2V a 1,1V rispetto al precedente modello DDR4, mentre la velocità di trasferimento dati è aumentata da 4.800Mb/s a 5.200Mb/s, consentendo una riduzione del 10% a livello di consumo energetico.