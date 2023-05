Siete alla ricerca di un PC desktop capace di offrire prestazioni eccezionali per il gaming, unite a una scheda grafica potente e un sistema di raffreddamento efficace, il tutto risparmiando centinaia di euro? Il nostro consiglio è di dare uno sguardo alla fantastica offerta proposta da Mediaworld sull’ASUS Strix GT15, dotato di RTX 3060 Ti e scontato di ben 400,00€!

Potrete, infatti, spendere solamente 1.599,99€ invece di 1.999,99€ per questo ottimo PC desktop, in quella che è un’offerta davvero niente male, specie considerando che parliamo di un computer già pronto per il gioco e che, tra le varie componenti interne, vanta un processore Intel Core i7 di 12esima generazione, 16GB di RAM DDR4 e 512GB di spazio di archiviazione!

Il punto di forza dell’ASUS Strix GT15, come avrete intuito, è senza dubbio la scheda video NVIDIA GeForce 3060 Ti, che vi consentirà di giocare anche ai titoli più recenti con prestazioni elevate. Potrete, dunque, godere di grafiche eccellenti, sfruttando tecnologie come il Ray Tracing e l’NVIDIA DLSS per rendere la resa dei vostri titoli preferiti ancor più realistica e fluida.

Il processore Intel Core i7, invece, renderà il PC incredibilmente rapido e performante, rendendolo perfetto non solo per il gaming, ma anche per il lavoro e lo studio. Inoltre, lo spazio di archiviazione in SSD da 512GB, espandibile fino a 1TB, vi darà modo di installare tantissimi giochi, oltre a immagini, video e file personali, e accedervi in qualsiasi momento e con una velocità incredibile.

Infine, l’ASUS Strix GT15 è dotato di un design elegante e accattivante, a partire dal case: il pannello laterale in vetro vi consentirà di ammirare la magnifica illuminazione RGB, completamente personalizzabile tramite il software Aura Sync. I vari componenti saranno, dunque, messi in risalto, coordinando gli effetti e i colori con le vostre sessioni di gioco.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata all’ASUS Strix GT15. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!