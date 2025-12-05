Il PCCOOLER CPS GT360 ARGB Display BK AIO è un sistema di raffreddamento a liquido di ultima generazione che vi conquisterà con il suo straordinario schermo IPS da 3,5 pollici magnetico e personalizzabile. Con un TDP di 310W e tre ventole PWM ARGB, questo cooler garantisce prestazioni eccezionali mantenendo la vostra CPU al fresco anche sotto carichi intensi. Su Amazon trovate questa soluzione avanzata a soli 75,18€ con uno sconto del 10%, compatibile con Intel LGA 1851/1700/1200 e socket AMD AM5/AM4.

PCCOOLER GT360 ARGB Display, chi dovrebbe acquistarlo?

Il PCCOOLER CPS GT360 ARGB è la scelta ideale per gli appassionati di gaming e overclock che cercano prestazioni di raffreddamento superiori unite a un'estetica accattivante. Con un TDP di 310W, questo sistema AIO vi permetterà di gestire anche i processori più potenti mantenendoli a temperature ottimali durante sessioni intensive. Il display LCD da 3,5 pollici personalizzabile vi consentirà di monitorare parametri cruciali come temperature e frequenze in tempo reale, aggiungendo un tocco di personalizzazione unico alla vostra build. È perfetto per chi desidera un PC non solo performante ma anche visivamente distintivo, grazie agli effetti ARGB completamente configurabili.

Questo dissipatore rappresenta un'ottima soluzione per content creator e professionisti che utilizzano software impegnativi come rendering 3D, editing video o streaming, dove le CPU lavorano sotto carico costante. La silenziosità eccezionale (≤15dBA) vi garantirà un ambiente di lavoro privo di distrazioni, mentre l'efficiente sistema di pompaggio di nuova generazione assicura prestazioni durature nel tempo. L'ampia compatibilità con socket Intel (LGA 1851/1700/1200) e AMD (AM5/AM4) lo rende versatile per diverse configurazioni, e l'installazione semplificata vi farà risparmiare tempo prezioso durante l'assemblaggio del vostro sistema.

Il PCCOOLER CPS GT360 ARGB Display BK AIO vi conquisterà con il suo schermo LCD da 3,5 pollici personalizzabile e un sistema di raffreddamento a liquido ad alte prestazioni. Con TDP 310W, tre ventole PWM ARGB fino a 3000 giri/min e una pompa efficiente a 2600 giri/min, garantisce un raffreddamento eccellente mantenendo la rumorosità sotto i 15dBA.

