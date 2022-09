In occasione dell’IFA 2022 di Berlino, Tom Petersen di Intel Graphics ha parlato, intervistato da PC Gamer, delle prestazioni nell’ambito degli effetti di ray tracing in tempo reale della scheda grafica Arc A770 , basata sull’architettura “Arc Alchemist“, definendole “competitive o migliori” rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 3060. La proposta di NVIDIA è decisamente una delle più popolari della line up “Ampere” a causa del suo ottimo rapporto prezzo/prestazioni e Intel ha guardato con molto interesse a questo modello, anche per quanto riguarda il posizionamento a livello di prezzo delle sue future A750 e A770.

Queste sono state le sue parole:

Quando si ha un titolo ottimizzato per Intel, nel senso che funziona bene con DX12, A750 offre prestazioni significativamente superiori a quelle di una RTX 3060. La percentuale può variare dal 10 al 17% in base al titolo. Ovviamente l’A770 sarà ancora più veloce. Nel caso delle DX11, le nostre prestazioni sono ancora un po’ carenti.

Photo Credit: Intel

Al momento, purtroppo, Intel non ha ancora svelato la data di lancio delle sue schede grafiche di fascia alta, anche se Petersen ha dichiarato che Arc A770 e A750 saranno disponibili a un prezzo “molto interessante”.

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato della A380, che è stata recentemente testata con 50 videogiochi dalla testata tedesca PC Games, riscontrando in generale una buona compatibilità, nonostante le prestazioni piuttosto deludenti. Trovate tutti i dettagli nella nostra precedente notizia dedicata.

Intel sta lavorando anche per migliorare il supporto alle API DirectX 11 delle sue schede grafiche Arc Alchemist. Per quanto riguarda le DirectX 9, l’azienda ha deciso di implementare un’emulazione tramite le ultime DirectX 12. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.