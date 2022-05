Sia che abbiate bisogno di Excel per l’analisi dei dati, di Teams per lavorare da casa o di PowerPoint per le presentazioni, Microsoft Office è senza dubbio il software per l’ufficio più popolare. Per la festa della mamma su GoDeal24 c’è la promozione “prendi-due-paghi-uno” che vi consente di acquistare la licenza originale di Microsoft Office 2021 Professional a 29,69 euro e al contempo di ottenere gratuitamente quella per Windows 10 o Windows 11.

Office 2021 è l’ultima versione della suite per l’ufficio di Microsoft ed è probabilmente più utilizzata di qualsiasi altra applicazione desktop al mondo: è più veloce e offre alcune aggiunte gradite, ad esempio ora viene fornito con Microsoft Teams e aggiunge la traduzione istantanea nelle email di Outlook.

GoDeal24 offre il miglior prezzo e la combinazione più utile: acquistando, infatti, un prodotto della serie Microsoft Office, si otterrà Windows 10 o Windows 11 gratuitamente.

Pacchetti Office in sconto con Windows incluso e gratis

Windows in sconto fino al 50% col codice GOLE50

Software Microsoft fino al 62% di sconto col codice GOLE62

Altri programmi per computer e PC

Altri strumenti>>

GoDeal24 ha ottenuto un grande successo tra il pubblico per il suo servizio professionale e veloce, con pagamenti tracciati e garanzia di rimborso. Inoltre, il team di supporto tecnico è disponibile prima e dopo l’acquisto all’indirizzo service@godeal24.com, non solo per risolvere eventuali problemi, ma anche per consigliare quali versioni di Windows acquistare e per fornire un servizio post-vendita garantito a vita.