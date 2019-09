Phanteks svela due nuovi case e una striscia ARGB

Phanteks ha svelato due nuovi case, il P350X e l'Evolv Shift Air, ed una striscia led ARGB flessibile denominata Neon Flexible Digital-LED.

Il primo, con form factor ATX a torre, è basato sul precedente P350X con dei miglioramenti mirati soprattutto all’illuminazione e al raffreddamento. Troviamo infatti un sistema di illuminazione D-RGB, un frontale rinnovato (e più simile al P400), un pannello laterale in vetro temperato e un flusso d’aria migliorato.

Il case supporta gli impianti di raffreddamento a liquido e permette l’installazione verticale della GPU.

Il P360X sarà disponibile a partire da settembre ad un prezzo consigliato di circa 70 euro.

Il secondo case rappresenta una evoluzione dell’Evolv Shift e, come si può intuire dal nome, lo migliora soprattutto nel sistema di ventilazione. Uno dei problemi più noti dell’Evolv Shift, infatti, era rappresentato dall’elevata temperatura operativa dei componenti.

Con dei pannelli in tessuto mesh al posto delle paratie in vetro, Phanteks ha reso il case quasi open-air promettendo una capacità di raffreddamento nettamente migliore.

L’Evolv Shift Air sarà disponibile da settembre al prezzo consigliato di circa 100 euro. Per i possessori del classico Evolv Shift, invece, sarà possibile acquistare separatamente i pannelli laterali a un prezzo di circa 20 euro.

Con la Neon Flexible Digital-LED invece, Phanteks vuole permettere agli utenti un grado di personalizzazione mai visto sinora. Infatti, grazie al materiale utilizzato, è possibile piegare la striscia a proprio piacimento per renderla compatibile con qualsiasi componente.

La NEON Flexible Digital-LED sarà disponibile in tagli da 550 mm (55 cm), da 1 metro o in un kit con due strisce da 400 mm più l’adattatore per la connessione alla scheda madre. I prezzi saranno rispettivamente di 22 euro (550 mm), 18 euro (1 metro) e 20 euro (kit).