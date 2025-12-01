Su Amazon trovate un'offerta imperdibile sulla Philips 2200 Series EP2220/10, la macchina da caffè automatica che trasforma ogni pausa in un momento speciale. Grazie al display touch intuitivo e al montalatte classico, preparerete cappuccini cremosi e caffè personalizzati secondo i vostri gusti. Il filtro AquaClean riduce la formazione di calcare e la manutenzione è semplicissima. Questa eccellente macchina è disponibile a 249,99€ invece di 399,99€, permettendovi di portare a casa qualità professionale a un prezzo davvero conveniente!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Philips 2200, chi dovrebbe acquistarlo?

La Philips 2200 Series EP2220/10 è la scelta ideale per chi desidera portare l'esperienza del bar direttamente a casa senza complicazioni. Perfetta per famiglie e appassionati di caffè che cercano versatilità, questa macchina automatica vi permetterà di preparare cappuccini cremosi, espressi intensi e latte macchiati con un semplice tocco. Grazie al display touch intuitivo e al sistema one-touch, anche chi non ha esperienza con macchine automatiche potrà ottenere risultati professionali fin dal primo utilizzo. Il montalatte classico incluso crea una schiuma vellutata che trasformerà ogni pausa caffè in un momento speciale.

Se cercate una soluzione che rispetti il vostro tempo e semplifichi la routine quotidiana, questa Philips fa al caso vostro. La personalizzazione completa dell'intensità, della temperatura e della quantità soddisfa anche i palati più esigenti, mentre la manutenzione ridotta al minimo grazie al filtro AquaClean e alle parti lavabili in lavastoviglie vi libererà dalle noiose operazioni di decalcificazione frequente. Con uno sconto del 38%, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole qualità professionale senza il prezzo proibitivo delle macchine da bar, unendo praticità, risparmio a lungo termine ed eccellenza nel risultato finale.

La Philips 2200 Series EP2220/10 è una macchina da caffè automatica che vi conquisterà con la sua semplicità d'uso. Grazie al display touch intuitivo e ai controlli one-touch, preparare il vostro caffè preferito diventa un gesto quotidiano facile e veloce. Potrete personalizzare ogni aspetto della bevanda, dalla macinatura all'intensità, dalla quantità alla temperatura, per ottenere sempre il risultato perfetto. Il montalatte classico crea una schiuma cremosa ideale per cappuccini deliziosi, mentre il filtro AquaClean riduce il calcare e minimizza le decalcificazioni.

Vedi offerta su Amazon