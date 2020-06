Piccolissimo, potente e con Wi-Fi 6: ecco l’Asus ZenWiFi Mini AX (XD4)

Asus ha lanciato il nuovo kit ZenWiFi AX Mini (XD4), un sistema per connessioni wireless mesh in grado di offrire la copertura di rete all’intera casa, con un formato elegante e soprattutto piccolo, in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente e ad ogni angolo della casa rimanendo discreto.

Il bundle include 3 dispositivi di cui un router principale e due nodi da posizionare a piacimento per riuscire a coprire l’intera area di casa. Il nuovo Asus Zen WiFi AX Mini sfrutta la tecnologia WiFi 6 in grado di offrire velocità di trasferimento fino a 1800Mbps. Il sistema inoltre può essere configurato in maniera semplice, veloce ed intuitiva: non saranno necessarie conoscenze specifiche, ma sarà sufficiente scaricare l’app mobile Asus Router ed in soli tre passaggi riusciremo a configurare l’intera rete. Grazie alla tecnologia AiMesh inoltre è possibile aggiungere ulteriori nodi della serie Zen e completare in pochi minuti la configurazione sempre tramite app.

Nel caso degli utenti esperti invece, sarà possibile modificare i parametri per sodisfare ogni esigenza: è possibile infatti assegnare un singolo SSID all’intera rete, o assegnarne uno diverso per ogni banda di frequenza. Si potrà poi utilizzare un cavo ethernet per collegare i satelliti in backhaul al router principale, e ridurre così l’impatto sulla larghezza di banda wireless tenendo quest’ultima a piena disposizione dei dispositivi connessi.

Come per gli altri dispositivi di connessione, anche sul nuovo kit ZenWiFi AX Mini (XD4), Asus offre il supporto a vita di AiProtection. Si tratta di un sistema di protezione di rete, sviluppato da Trend Micro, in grado di salvaguardare gli utenti da possibili attacchi hacker o furti di dati personali. Attraverso un aggiornamento costante delle firme, AiProtection offre una barriera di protezione ulteriore che fornisce sicurezza non solo nell’ambito privato, ma aiuta a proteggere i dati quando si lavora da casa. Abbinato al parental control inoltre, è possibile proteggere i più piccoli dai contenuti pericolosi ed assegnare un tempo di navigazione predefinito in una specifica fascia oraria.

A completare il pacchetto ci pensa il design. Asus ha riservato al nuovo kit gli stessi segni distintivi della serie Zen, con un rivestimento che ricorda il metallo spazzolato che accomuna l’intera gamma di dispositivi. Tuttavia la vera peculiarità è nelle dimensioni, in questo caso ridotte veramente al minimo, di soli 9 centimetri quadrati, riuscendo ad adattarsi agli spazi più stretti, senza però incidere sulle prestazioni grazie a un design e una posizione dell’antenna studiati per offrire il massimo in ogni circostanza.

Il kit sarà disponibile in due varianti di colore, bianco e nero, anche se per il momento Asus non ha fornito né un prezzo né una data di uscita, prevista tuttavia entro l’anno.