Pixelbook Go, il nuovo Chromebook di Google

Pixelbook Go è il nuovo Chromebook di Google con Chrome OS. Prezzo di partenza di 649 dollari (esentasse) per un notebook da 13,3 pollici con schermo opzionale 4K.

Google ha svelato il Pixelbook Go, un nuovo Chromebook (quindi a bordo c’è Chrome OS), durante un evento a New York. Si tratta di un notebook tradizionale con un prezzo di partenza di 649 dollari (esentasse), disponibile in due colorazioni chiamate “Just Black” e “Not Pink”.

La scocca è in magnesio, mentre il fondo ha una trama a coste che sembra che impedire che scivoli quando lo avete sulle gambe. Per quanto riguarda lo spessore si parla di soli 13 millimetri, per un peso inferiore a un chilogrammo (910 grammi). Google indica un’autonomia fino a 12 ore e la presenza di un sistema di ricarica rapida che permette di ottenere 2 ore di batteria in 20 minuti.

Quanto al lato tecnico, ecco uno schermo touch da 13,3 pollici 16:9 Full HD o 4K (quest’ultimo definito Molecular Display). A bordo sulla versione base troviamo una CPU Intel Core m3, 8 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ma ci si potrà spingere fino a un Core i7, 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Google ha curato anche la tastiera, che dovrebbe essere silenziosa (Hush Keys). Il Pixelbook Go è dotato di una webcam frontale da 2 megapixel (Full HD e 60 fps) e c’è anche un chip Titan C che si occupa della sicurezza.

In termini di porte, complice anche lo spessore ridotto, ecco due USB C e un jack per le cuffie. Non manca ovviamente la connettività Wi-Fi e quella Bluetooth.

Come molti altri dispositivi Google, anche il Pixelbook Go integra un paio di microfoni “far field” per interagire con Google Assistant anche a distanza o in un ambiente affollato tramite il comando “Hey Google”. Presenti due altoparlanti ai lati della tastiera.

Pixelbook Go può essere prenotato oggi negli Stati Uniti e in Canada; arriverà a gennaio nel Regno Unito. Al momento non è prevista la commercializzazione in Italia.