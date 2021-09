PlayStation 5, il nuovo dissipatore per SSD di Sabrent assicura temperature più basse

Sabrent ha creato un dissipatore di calore per SSD per PlayStation 5 progettato per offrire prestazioni di raffreddamento ottimizzate per i suoi SSD della serie Rocket 4 PLUS all’interno della console, assicurando che forniscano agli utenti i massimi livelli di prestazioni durante le lunghe sessioni di gioco.

L’ultimo firmware beta per la console PlayStation di Sony supporta l’espansione dello spazio di archiviazione, consentendo agli utenti della console di aggiornare i propri sistemi con ulteriore spazio di archiviazione SSD ad alta velocità. Poiché PlayStation 5 viene fornita solo con 825 GB (667,2 GB utilizzabili) di memoria interna, l’aggiunta del supporto SSD M.2 dovrebbe essere vista come un enorme aggiornamento, soprattutto quando molti giochi moderni hanno una dimensione superiore a 100 GB. Una volta installato nella console PS5, lo spazio di archiviazione SSD M.2 può essere utilizzato per scaricare, copiare e avviare giochi in proprio possesso e le app multimediali.

Photo: Sabrent

Come riporta Overclock3D.net, il dissipatore di calore per SSD PS5 di Sabrent è progettato per sostituire la copertura metallica dell’alloggiamento dell’unità SSD M.2 della PlayStation 5 di Sony, fornendo allo slot le stesse protezioni della staffa originale di Sony e fornendo agli SSD l’accesso a un dissipatore di calore più grande che per consentire così un maggiore flusso d’aria. Queste modifiche dovrebbero permettere agli SSD M.2 di funzionare a temperature più basse sotto carichi sostenuti, prevenendo il throttling termico durante le lunghe sessioni di gioco.

Nel video qui sotto, il rappresentante di Sabrent afferma che il loro dissipatore di calore personalizzato e l’unità SSD Rocket 4 PLUS sono “probabilmente la migliore combinazione di dissipatore di calore e SSD per PlayStation 5”. Nonostante le opinioni di Sabrent sui propri prodotti dovrebbero sempre essere viste da un punto di vista autopromozionale, è difficile non vedere i vantaggi dell’utilizzo di dissipatori SSD progettati esplicitamente per la console PlayStation 5 di Sony.

Purtroppo, Sabrent non ha fornito la data di rilascio ufficiale o il prezzo finale del suo dissipatore di calore personalizzato per PlayStation 5. L’unità SSD Rocket 4 PLUS compatibile con PlayStation 5 di Sabrent è già disponibile però per l’acquisto tramite siti come Amazon.