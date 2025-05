Potenzia il tuo sistema con questo SSD, OTTIMO anche per PS5, oggi in SCONTO!

Se state cercando un'unità SSD NVMe ad alte prestazioni per aggiornare il vostro PC o espandere lo spazio di archiviazione della vostra PlayStation 5, l'offerta attuale su Amazon per il Samsung 990 PRO da 2TB rappresenta un'opportunità imperdibile. Attualmente disponibile a 143,35€, questo prezzo segna il minimo storico per questo modello, con un sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 161,49€.

Samsung 990 Pro 2 TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung 990 PRO è un SSD M.2 (2280) che sfrutta l'interfaccia PCIe 4.0 x4 e il protocollo NVMe 2.0, offrendo velocità di lettura sequenziale fino a 7.450 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 6.900 MB/s. Queste prestazioni lo rendono ideale per carichi di lavoro intensivi come il gaming di ultima generazione, l'editing video in 4K/8K e le applicazioni di rendering 3D.

Dotato di memoria V-NAND MLC e di un controller sviluppato internamente da Samsung, il 990 PRO garantisce non solo velocità elevate ma anche una maggiore efficienza energetica. Infatti, rispetto al modello precedente 980 PRO, offre un miglioramento della performance per watt superiore al 50%, grazie anche alla tecnologia Dynamic Thermal Guard e al dissipatore di calore integrato, che mantengono temperature operative ottimali e prevengono il throttling termico.

La compatibilità con PlayStation 5 è un ulteriore punto a favore: l'installazione dell'SSD 990 PRO consente di ridurre significativamente i tempi di caricamento dei giochi, migliorando l'esperienza di gioco complessiva. Inoltre, la capacità di 2TB offre ampio spazio per installare numerosi titoli AAA senza preoccuparsi dello spazio disponibile.

Dal punto di vista della durabilità, Samsung 990 PRO offre una garanzia limitata di 5 anni o fino a 1.200 TBW (Terabytes Written), assicurando una lunga vita utile anche in scenari di utilizzo intensivo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione irripetibile: l'SSD Samsung 990 Pro da 2 TB a soli 143,35€ è un investimento ideale per chi cerca affidabilità, velocità e capienza al miglior prezzo disponibile. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per ulteriori consigli.

