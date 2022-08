Come vi abbiamo riferito qualche giorno fa, le schede video Intel Arc Alchemist hanno finalmente un possibile periodo di lancio per il resto dei mercati mondiali. Le informazioni provengono da un report condiviso da Igor’s Lab, secondo cui il lancio dovrebbe avere avvenire tra il 5 agosto e il 29 settembre. Stando alle indiscrezioni, la società avrebbe deciso di optare per un lancio più graduale, piuttosto che un lancio su larga scala precedentemente trapelato nelle roadmap che erano state condivise da Moore’s Law is Dead.

Tuttavia, sempre Igor’s Lab ha recentemente parlato con alcuni rivenditori e potenziali distributori e produttori europei, riscontrando scarso interesse verso i nuovi prodotti dell’azienda di Santa Clara. A quanto pare, rispetto alle sue rivali NVIDIA e AMD, Intel non avrebbe fornito alcuna garanzia riguardo i prezzi e anche le politiche di RMA e resi sono significativamente peggiori. Wallosek ha inoltre fatto notare che Intel sembra aver dato priorità ai clienti OEM e system integrator per i loro preassemblati, dando minore importanza al mercato consumer. In aggiunta, sembra che uno dei più grossi partner di schede di Intel abbia interrotto la produzione di prodotti Intel a causa di problemi di qualità: indubbiamente non un buon segno.

Intel Arc A380 benchmark

Ad esso si aggiungono le non lusinghiere prestazioni della scheda Arc 3 A380, già lanciata in Cina, che, sebbene si tratti di un economico modello entry level, viene superata anche da schede di fascia bassa di diversi anni fa, come la RX 570. Senza contare che Intel e le varie software house dovranno lavorare duramente per riuscire a offrire driver e ottimizzazioni migliori. Anche lo stesso CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha dichiarato che l’azienda non raggiungerà l’obiettivo di vendere quattro milioni di GPU Arc quest’anno, aggiungendo, riguardo i problemi inerenti ai driver riferiti da diverse persone, che “pensavano di poter sfruttare lo stack software della grafica integrata, che invece si è rivelato del tutto inadeguato per i livelli di prestazioni, compatibilità con i giochi e così via, di cui avevano bisogno“.

La situazione sembra ormai talmente peggiore del previsto che, secondo alcuni addetti ai lavori, Intel starebbe valutando di cancellare completamente l’intero progetto Alchemist a causa dei costi e la mancanza di interesse.