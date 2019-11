PowerColor Radeon RX 5700 XT Liquid Devil svelata, bella ed estrema

PowerColor ha finalmente svelato la versione raffreddata a liquido della Radeon RX 5700 XT di AMD, la PowerColor RX 5700 XT Liquid Devil di cui l’azienda aveva diffuso un teaser a fine settembre. Si tratta di una scheda sviluppata in collaborazione lo specialista dei sistemi di raffreddamento a liquido personalizzati, EK Water Blocks.

La scheda presenta infatti un sistema di raffreddamento a liquido compatibile esclusivamente con custom loop, personalizzato per adattarsi al PCB realizzato da PowerColor. Il dissipatore e di conseguenza il liquido si occupano di raffreddare non solo la GPU, ma anche VRM e memorie GDDR6.

Non manca ovviamente l’illuminazione a LED RGB che circonda l’intera scheda, oltre a degli ulteriori coloranti forniti in confezione di colore rosso, giallo e blu per personalizzare il colore del liquido all’interno del circuito.

Nonostante non siano stati ancora pubblicati dati al riguardo, PowerColor ha dichiarato che si tratterà della scheda basata su Navi 10 più veloce sul mercato, è quindi ragionevole aspettarsi velocità di clock superiori a quanto offerto finora su altri modelli “custom”.

Non ci sarà comunque molto da aspettare, dato che la scheda arriverà sugli scaffali da domani 19 novembre, molto presumibilmente ad un prezzo non alla portata di tutti.

In attesa di conoscere le frequenze (nel mentre potete vederne l’unboxing in questo video), PowerColor ha spiegato di aver perfino uno switch per il BIOS che offre due modalità, Unleash ed OC.

Per l’alimentazione invece, così come per la Red Devil, troviamo un doppio connettore a 8 pin. Sul fronte della connettività la scheda offre tre DisplayPort e una HDMI.