Preoccupati per la privacy online? Ci pensa l'abbonamento di DuckDuckGo a proteggervi

Per dare ancora più potere agli utenti di Internet attenti alla privacy, DuckDuckGo ha presentato la sua ultima offerta, PrivacyPro. Al prezzo di 9,99 dollari al mese, PrivacyPro è un servizio in abbonamento che eleva la privacy online a nuovi livelli. Scopriamo cosa comporta questo servizio innovativo e come si distingue nel campo della privacy digitale.

PrivacyPro comprende tre componenti chiave: una VPN che utilizza il protocollo WireGuard, altamente sicuro, la rimozione delle informazioni personali dal web e un servizi di aiuto in caso di furto di identità disponibile 24 ore su 24. Mentre l'attuale suite di strumenti per la privacy di DuckDuckGo ha raccolto apprezzamenti, PrivacyPro si rivolge a un pubblico di nicchia che cerca una maggiore protezione e tranquillità, anche se a un prezzo che per alcuni potrebbe sembrare elevato.

La decisione di DuckDuckGo di introdurre il suo primo modello di abbonamento a pagamento è giustificata dalle notevoli risorse necessarie per fornire un servizio VPN solido. Mentre le VPN autonome sono facilmente disponibili a prezzi inferiori, PrivacyPro si distingue per la perfetta integrazione di queste funzioni di privacy nel rinomato ecosistema del browser di DuckDuckGo.

La funzionalità VPN di PrivacyPro cripta il traffico Internet degli utenti su tutti i dispositivi, garantendo una protezione completa da occhi indiscreti, compresi gli ISP e i potenziali hacker. Adottando un sistema di ID randomizzato, DuckDuckGo mira a rendere ancora più anonimi i dati degli utenti, impegnandosi a non registrare alcuna attività.

Inoltre, PrivacyPro estende la sua portata oltre i servizi VPN convenzionali, offrendo la rimozione delle informazioni personali eseguita in locale sul dispositivo. Questa funzione consente agli utenti di recuperare il controllo sulla propria impronta digitale eliminando i dati personali dai siti di intermediazione di terze parti. L'approccio proattivo di DuckDuckGo prevede scansioni automatiche e richieste di rimozione, il tutto salvaguardando i dati degli utenti a livello locale senza compromettere la privacy.

Nel malaugurato caso di furto d'identità, gli utenti di PrivacyPro possono contare sulla partnership di DuckDuckGo con Iris, un servizio di protezione contro il furto d'identità leader del settore. Grazie all'esperienza di Iris, PrivacyPro offre un servizio completo di concierge 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che guida gli utenti attraverso l'intricato processo di ripristino dell'identità, dalla sostituzione dei documenti al blocco delle carte di credito.

L'approccio olistico di PrivacyPro alla privacy digitale sottolinea l'impegno costante di DuckDuckGo verso soluzioni incentrate sull'utente. Riunendo le funzioni essenziali per la privacy in un unico pacchetto di abbonamento, DuckDuckGo mira a semplificare l'esperienza dell'utente e a rafforzare le difese online contro un panorama digitale sempre più invadente.

L'unico punto a sfavore di questo servizio? Al momento è al momento disponibile solamente per gli utenti USA. Arriverà mai in Europa secondo voi??