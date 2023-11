Prezzo FOLLE sul router mesh Amazon eero Pro! (-61%)

Dopo una settimana di offerte intense, che nella nostra rassegna stampa vi abbiamo raccontato in tempo reale, siamo giunti all'ultimo giorno del Black Friday di Amazon. Iniziamo, dunque, la giornata conclusiva segnalandovi che il router mesh eero Pro è disponibile a soli 54,99€ invece di 139,99€, per un ribasso del 61%!

Router mesh eero Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro è la soluzione ideale per coloro che necessitano di una connessione internet stabile e veloce in tutte le stanze della casa. Offre una copertura fino a 160 m², risultando quindi, particolarmente indicato per ambienti di grandi dimensioni, come ville o uffici. Grazie alla sua compatibilità universale e alla possibilità di ampliare il sistema con l'hardware eero, è un prodotto flessibile, ideale anche se in futuro avete intenzione di espandere la vostra rete nel tempo.

Inoltre, la sua capacità di sfruttare appieno la connessione Wi-Fi lo rende perfetto anche per le attività più esigenti, come lo streaming di contenuti, il gioco online e il lavoro da remoto. L'eero Pro è un router mesh Wi-Fi tri-band che si connette direttamente al vostro modem, portando la vostra attuale connessione a Internet al massimo delle sue potenzialità. Grazie all'app eero, si configura in pochi minuti e vi consente di gestire la vostra connessione ovunque siate. È dotato, infine, della tecnologia TrueMesh, che indirizza il traffico in modo intelligente per prevenire congestioni, buffering e interruzioni, assicurando così una connessione sempre stabile e veloce.

Insomma, il router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro è adesso disponibile a soli 54,99€, un'occasione davvero da non perdere se cercate una soluzione Wi-Fi stabile, veloce e flessibile. La facilità di configurazione, la compatibilità con tutti i provider di servizi Internet e la potente tecnologia TrueMesh rendono questo prodotto un must-have per migliorare e gestire al meglio la vostra connessione internet!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

