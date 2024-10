Prezzo SHOCK per questo mouse wireless Logitech, è quasi a METÀ PREZZO! (-46%)

Se siete alla ricerca di un mouse wireless che rappresenti l'eccellenza in termini di ergonomia, prestazioni e versatilità, questa offerta su Amazon potrebbe essere ciò che fa per voi. Il Logitech MX Master 3S è ora disponibile a soli 73,07€, con uno sconto del 46% rispetto al prezzo originale di 134,99€, permettendovi di risparmiare ben 51€ su uno dei migliori mouse professionali sul mercato.

Mouse wireless Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dispositivo si rivolge principalmente a professionisti e creativi che necessitano di precisione e controllo superiori. La sua ergonomia studiata nei minimi dettagli lo rende perfetto per chi trascorre lunghe ore davanti al computer, mentre la tecnologia Control FLOW permette di lavorare facilmente su più dispositivi, una caratteristica fondamentale per chi utilizza configurazioni multi-schermo.

L'MX Master 3S brilla per le sue caratteristiche tecniche all'avanguardia. Il sensore da 8K DPI garantisce una precisione estrema su qualsiasi superficie, vetro incluso. I click silenziosi riducono il rumore del 90% rispetto al modello precedente, mentre lo scorrimento MagSpeed permette di sfogliare lunghi documenti con una velocità e fluidità sorprendenti. La batteria garantisce fino a 70 giorni di autonomia con una singola carica, e la ricarica rapida USB-C fornisce tre ore di utilizzo in appena un minuto.

La sostenibilità ambientale è un altro punto di forza: il dispositivo è realizzato con plastica riciclata post-consumo, dimostrando l'impegno di Logitech verso un futuro più sostenibile. Il software Logi Options+ permette una personalizzazione completa dei controlli, adattando il mouse alle proprie esigenze specifiche.

Attualmente disponibile a 83,99€, il Logitech MX Master 3S rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un mouse wireless di fascia premium. La combinazione di ergonomia superiore, funzionalità avanzate e sostenibilità ambientale lo rende una scelta ideale per professionisti esigenti. Con uno sconto così significativo, è il momento perfetto per migliorare la propria postazione di lavoro con uno strumento che definisce nuovi standard di eccellenza!

