Videocardz ha riportato delle nuove indiscrezioni provenienti dall’utente Kopite7kimi riguardo il TDP della Nvidia GeForce RTX 4060. Il modello di fascia bassa della serie RTX 4000 farà uso di un chip grafico con 4.608 CUDA core, un aumento del 28% rispetto il corrispettivo modello della generazione corrente, motivo per cui i consumi dovrebbero essere più elevati anche rispetto la 3070, stando all’insider.

Superando i 220W, la RTX 4060 sarà la prima scheda di fascia bassa Nvidia ad andare oltre un TDP di 170W. I passati modelli xx60 dell’azienda si sono finora mantenuti in una gamma di potenza che va dai 120W ai 170W, valore che è aumentato o sceso più volte nel corso delle generazioni. Solo a partire dalla 2060 si è potuto apprezzare un aumento progressivo, proporzionale all’incremento prestazionale offerto dai nuovi processori grafici. Come ormai risaputo dalle informazioni che si sono susseguite nel corso di tutti questi mesi, questo andamento caratterizzerà in particolar modo le nuove RTX 4000: la top di gamma 4090 Ti dovrebbe infatti raggiungere un TDP di ben 600W, secondo le varie indiscrezioni tecniche emerse finora.

Nvidia GeForce RTX 4060

Una nuova voce proveniente da Wccftech svela inoltre nuove date per la presentazione delle nuove schede. Nello specifico, il lancio sarebbe stato spostato di qualche mese in avanti rispetto quanto anticipato in precedenza. Sulla base di quanto riportato dovremmo quindi poter vedere la RTX 4090 ad ottobre, la 4080 a novembre, proseguendo con la 4070 a dicembre e infine la 4060 al CES 2023, che si svolgerà nel mese di gennaio.

Questo rinvio è probabilmente dovuto alle numerose GPU RTX 30 ancora presenti nei magazzini dei rivenditori, la dirigenza e i partner vorranno sicuramente guadagnare un po’ di tempo nel tentativo di smaltire più modelli possibili, prima del lancio delle nuove schede. Rimanendo in ambito Nvidia, un nuovo sondaggio di mercato condotto da Steam svela l’ottimo andamento dell’attuale generazione RTX 30. Potete approfondire la notizia nel nostro articolo dedicato.