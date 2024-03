Privado VPN ora più accessibile che mai: 82% + 3 mesi gratuiti

Se state cercando un'offerta vantaggiosa per sottoscrivere un servizio VPN che eccelle in termini di sicurezza e costo, vi suggeriamo di cogliere questa eccezionale promozione su Privado VPN. Non si tratta di un semplice taglio di prezzo, ma di una riduzione considerevole che porta la spesa mensile da 10,99€ a un incredibile 1,99€, posizionandosi così al di sotto della soglia dei 2€. In parole semplici, un affare per un servizio di alto livello come Privado VPN.

Vedi offerta su Privado VPN

Privado VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

L'unicità di questa VPN emerge attraverso varie caratteristiche distintive. La sua collocazione in territorio svizzero le conferisce una serie di privilegi in ambito di protezione dei dati. Un altro aspetto peculiare di Privado VPN è l'offerta di un unico abbonamento, eliminando la confusione generata dalla presenza di molteplici livelli di servizio, tipica di altri fornitori VPN, che spesso propongono formule come Standard, Plus o Premium.

Per chi è alla ricerca di un compromesso economico, il piano biennale rappresenta la scelta più vantaggiosa. Coloro che optano per un abbonamento annuale, rinnovabile di anno in anno, possono comunque beneficiare di un notevole risparmio, con uno sconto del 73%. È da notare che questa opzione prevede tuttavia un leggero decremento nel rapporto qualità/prezzo rispetto all'offerta per il biennio.

Indipendentemente dalla durata dell'abbonamento, il servizio offerto rimane invariato, garantendo l'accesso a tutte le caratteristiche menzionate sul sito ufficiale. Queste includono utilizzo illimitato di dati e la connessione di dispositivi multipli, l'assenza totale di registrazioni delle attività online, un sistema di blocco della pubblicità, protezione avanzata contro le minacce del web e un efficace filtro parentale. Va poi evidenziato l'impiego della crittografia AES a 256 bit, standard d'eccellenza nel settore della sicurezza digitale, adottata anche per la protezione di documenti governativi riservati.

Vedi offerta su Privado VPN