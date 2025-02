Problemi per RTX 5070 e 5060: potrebbe andare peggio di così?

Secondo nuove informazioni condivise dal sito CTEE, NVIDIA avrebbe rimandato la disponibilità della RTX 5070 al 5 marzo per problemi di prestazioni; come se non bastasse la stessa sorte sarebbe toccata alla RTX 5060, ora prevista per aprile. Secondo le informazioni i problemi sono stati risolti, ma la produzione entrerà a pieno regime solamente a metà marzo.

Questo significa che anche per queste schede la disponibilità sarà praticamente inesistente, com'è stato per RTX 5090, 5080 e 5070 Ti, disponibile da oggi ma del tutto introvabile, specialmente al prezzo di listino di 899€.

NVIDIA non ha ancora comunicato una data ufficiale riguardo la disponibilità della RTX 5060, ma stando a quanto riportato dal sito taiwanese, la scheda entry level della gamma Blackwell sarebbe stata rimandata ad aprile per gli stessi problemi. La GPU dovrebbe montare lo stesso die GB206 della RTX 5070, motivo per cui ne condividerebbe le problematiche.La situazione sarebbe peggiorata ulteriormente a causa del terremoto a Taiwan, che ha avuto un forte impatto sulla produzione di wafer.

Davvero una brutta situazione per l'azienda capitanata da Huang, che sta attraversando un periodo burrascoso a causa della quasi totale indisponibilità delle nuove schede video RTX 50 e dei loro prezzi, visto che i modelli dei partner costano molto più di quanto suggerito da NVIDIA; anche quelli che dovrebbero essere venduti al MSRP sono elencati nei vari shop online a prezzi di molto superiori.

Se la situazione che stiamo vivendo oggi dovesse prolungarsi nel corso dei prossimi mesi e coinvolgere anche RTX 5070 e RTX 5060, si prospettano tempi duri: a trarne vantaggio potrebbe essere AMD con le sue nuove Radeon RX 9070 XT e RX 9070, previste anch'esse per la prima settimana di marzo. Molto dipenderà però dal prezzo di queste schede e dalla loro effettiva disponibilità, oltre che dalle prestazioni offerte.

Nel frattempo, NVIDIA sta cercando di arginare il problema convertendo parte della produzione di chip per datacenter al mercato consumer, ma ci vorrà del tempo prima che si vedano dei risultati. Nel frattempo, per permettere agli utenti di mettere le mani su RTX 5090 e RTX 5080, NVIDIA ha rilanciato il programma di "accesso verificato prioritario", già testato all'epoca della RTX 4090, che consente di ricevere un invito per acquistare una delle due schede.