Proteggi i tuoi dati con un questo affidabile NAS, oggi al MINIMO STORICO!

Se state cercando un NAS compatto e affidabile per gestire i vostri file in modo sicuro e centralizzato, Synology DS124 potrebbe essere la soluzione ideale. Attualmente disponibile su Amazon a soli 154,50€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo mediano di 167,99€, rappresenta un'ottima occasione per chi desidera un server domestico o per piccoli uffici al miglior prezzo. Si tratta del prezzo minimo storico, rendendo questa offerta ancora più interessante.

Synology DS124, chi dovrebbe acquistarlo?

Synology DS124 è un NAS a singolo vano pensato per chi ha bisogno di archiviare e gestire i propri dati in modo efficiente e sicuro. Alimentato da un processore Realtek RTD1619B e dotato di 1 GB di RAM, questo dispositivo garantisce prestazioni fluide per la gestione di file, il backup automatico e lo streaming multimediale. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e all'integrazione con Synology DiskStation Manager (DSM), potete configurare e monitorare il vostro NAS con estrema facilità.

Anche se dispone di un solo vano per hard disk SATA, Synology DS124 offre tutte le funzionalità avanzate dei modelli più performanti della gamma Synology, rendendolo perfetto per backup personali, cloud privato e gestione dei file in rete. Supporta diverse applicazioni Synology, come Synology Drive, Moments e Video Station, permettendovi di organizzare foto, documenti e contenuti multimediali con la massima efficienza.

Inoltre, il basso consumo energetico e il design compatto lo rendono una soluzione pratica e silenziosa, ideale per chi desidera un server di archiviazione domestico sempre accessibile e protetto. Se siete alla ricerca di un NAS economico e performante, questa offerta su Amazon a soli 154,50€ è un'opportunità da non perdere. Approfittate subito dello sconto prima che il prezzo torni a salire! Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori NAS per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon