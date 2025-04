Proteggi i tuoi file con questo efficiente NAS, oggi in SCONTO!

Se siete alla ricerca di un NAS potente e professionale per la gestione dei vostri dati, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Il NAS UGREEN NASync DXP4800 Plus è disponibile a soli 594,99€, grazie a uno sconto del 15% applicabile tramite coupon direttamente nella pagina del prodotto. Un’occasione perfetta per trasformare la vostra archiviazione domestica o aziendale con un dispositivo di livello superiore.

UGREEN NASync DXP4800 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo NAS desktop a 4 bay è la soluzione ideale per chi ha bisogno di una piattaforma di archiviazione centralizzata, con prestazioni elevate e massima sicurezza. Dotato di processore Intel Pentium Gold 8505 a 5 core, 8 GB di RAM DDR5 e SSD da 128 GB, garantisce operazioni fluide anche in ambienti multiutente o sotto carico costante.

Uno dei principali vantaggi è la capacità di archiviazione espandibile fino a 112 TB, ideale per chi gestisce grandi volumi di file come foto, video o backup di sistema. Le due porte di rete ultra-veloci (10 GbE e 2,5 GbE) assicurano trasferimenti rapidi, permettendo di eseguire il backup di 1 GB in meno di un secondo. Inoltre, i due slot M.2 NVMe aggiungono ulteriore flessibilità e velocità al sistema.

La sicurezza dei dati è garantita dalla crittografia avanzata, mentre l’accesso remoto e l’integrazione con Windows, macOS, Android, iOS e smart TV vi permettono di avere sempre i vostri file a portata di mano, ovunque vi troviate. Il sistema operativo UGreen UGOS Pro offre un'interfaccia intuitiva e un album fotografico con intelligenza artificiale, in grado di organizzare automaticamente le immagini e rimuovere i duplicati.

Attualmente disponibile a soli 594,99€, UGREEN NASync DXP4800 Plus è un investimento eccellente per chi desidera un cloud privato sicuro, veloce e scalabile. Un dispositivo indispensabile per professionisti, creativi e famiglie digitali che vogliono tenere i propri dati sempre al sicuro e accessibili. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori NAS per ulteriori consigli.

