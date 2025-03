Protezione totale a meno di 3€ al mese! Scopri cosa ti offre Norton 360 Deluxe

In un mondo sempre più digitalizzato, la sicurezza online è diventata una priorità fondamentale per proteggere i nostri dati sensibili e le informazioni personali. Con Norton 360 Deluxe, potete ottenere una protezione completa per il vostro dispositivo a meno di 3€ al mese. Questo programma offre una serie di strumenti avanzati per difendervi da minacce online, garantendo al contempo la sicurezza delle attività e dei vostri dati.

Norton 360 Deluxe, chi dovrebbe abbonarsi?

Il cuore di Norton 360 Deluxe è la sua protezione dalle minacce in tempo reale. Il potente antivirus integrato protegge il PC da virus, malware e altre minacce emergenti, garantendo che il vostro dispositivo sia sempre sicuro. Oltre alla protezione contro le minacce tradizionali, Norton 360 Deluxe protegge anche le vostre informazioni riservate e finanziarie mentre accedete a siti web, acquistando online o effettuando operazioni bancarie. In questo modo, potete navigare con tranquillità, sapendo che i dati sono al sicuro.

Per una navigazione ancora più sicura e anonima, Norton 360 Deluxe include una delle migliori VPN che consente di navigare senza tracciare le attività online. Grazie alla crittografia avanzata, i dati sensibili, come password e informazioni bancarie, sono protetti da accessi non autorizzati. Inoltre, il Password Manager incluso vi aiuta a generare, memorizzare e gestire le password in modo sicuro, facilitando l’accesso ai vostri account senza dovervi preoccupare di compromissioni. In un’era digitale in cui le password sono il nostro principale strumento di difesa, questa funzionalità è essenziale per evitare accessi indesiderati.

Il backup nel cloud permette poi di salvare documenti e file importanti, proteggendovi da danni o perdita di dati dovuti a guasti del dispositivo o attacchi ransomware. Inoltre, SafeCam vi avvisa di tentativi di accesso non autorizzati alla vostra webcam, un aspetto sempre più rilevante nell’era della tecnologia. Per i genitori, Norton offre anche uno strumento di protezione minori, che consente di monitorare le attività online dei bambini e proteggerli da contenuti inappropriati. Infine, il monitoraggio del Dark Web vi avverte se le informazioni personali vengono trovate in spazi non sicuri, aiutandovi a proteggere la tua identità digitale.

