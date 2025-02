Password compromessa? Chrome la cambierà automaticamente

Google è al lavoro su una nuova funzione di Chrome, basata sull'intelligenza artificiale, capace di cambiare automaticamente le password compromesse. È stata individuata nella versione Canary del browser e non sappiamo ancora quando diventerà disponibile per tutti.

Chrome monitora già le password salvate, analizzando le fughe di dati per verificare che non compaiano i dati dell'utente. Fino ad oggi, se una password era compromessa si riceveva una notifica che invitava a sostituirla; con questa funzione Chrome farà tutto in automatico, tenendo al sicuro anche gli utenti più distratti, che non danno il giusto peso a questi importanti avvisi di sicurezza.

L'iniziativa fa parte del tentativo di Google di integrare maggiormente l'IA in Chrome, abilitandola in varie funzionalità. L'opzione prende il nome di "Automated password change" e si trova nella sezione "AI Innovations" delle impostazioni. Stando alla descrizione, se attivata "Chrome può offrirsi di cambiare la password per te quando accedi a un sito per cui è stata rilevata una violazione dei dati".

Per testare la novità, è sufficiente installare Chrome Canary e abilitare i flag "Improved Password Change Service" e "Mark all Credentials as Leaked", dopodiché riavviare il browser. Vale la pena ricordare che la versione Canary di Chrome è dedicata agli sviluppatori e abbastanza instabile, motivo per cui vi sconsigliamo di adottarla come browser primario per le vostre attività quotidiane.

La gestione automatizzata delle password è un deciso passo avanti verso una maggiore protezione degli account online degli utenti, in un contesto in cui le violazioni di dati sono sempre più frequenti. Resta da vedere come gli utenti reagiranno a questa automazione della sicurezza e se decideranno di affidare totalmente all'IA il compito di aggiornare le loro credenziali.