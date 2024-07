Proton lancia una nuova alternativa a Google Docs orientata alla privacy

Proton ha introdotto un nuovo servizio chiamato Proton Docs, un editor di documenti integrato in Proton Drive, parte della suite di strumenti per il lavoro incentrati sulla privacy offerti dall'azienda. Questa mossa è il risultato logico dell'acquisizione di Standard Notes da parte di Proton avvenuta ad aprile, segnando un ulteriore passo nel tentativo di competere con giganti del settore come Microsoft Office e Google Workspace. Nonostante l’integrazione di nuove funzionalità, Standard Notes continuerà a operare indipendentemente.

Il servizio di Proton Docs propone tutte le funzioni che ci si può aspettare da un editor di documenti, tra cui la formattazione di testo avanzata, la modifica collaborativa in tempo reale e il supporto per i contenuti multimediali. Attualmente disponibile solo via web e ottimizzato per desktop, Proton Docs sarà progressivamente esteso ad altre piattaforme. "Tutto ciò che Google offre è nel nostro piano di sviluppo", ha affermato Will Moore, manager delle relazioni pubbliche di Proton.

Sicurezza e privacy sono al centro dell'offerta di Proton. L'azienda garantisce una cifratura end-to-end di ogni documento, battitura e movimento del cursore effettuati in tempo reale. Proton si impegna a non vendere né utilizzare i dati degli utenti, instillando maggiore fiducia. Questo aspetto potrebbe attrarre un numero crescente di utenti, specialmente alla luce delle recenti preoccupazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, una pratica da cui Google stesso afferma di astenersi.

Nonostante l'ambizione e l'evoluzione dei prodotti Proton negli ultimi anni, l'impresa di competere con la predominanza di Google e Microsoft nel settore resta complessa. In effetti mancano ancora alcuni strumenti chiave, come ad esempio le applicazioni per la gestione di fogli di calcolo, essenziali per poter realmente mettersi alla pari con soluzioni complete come Microsoft Excel.

In sintesi, Proton Docs mira a replicare le funzionalità di Google Docs offrendo però un'alternativa che pone un maggior enfasi sulla privacy e la sicurezza dei dati degli utenti. Con il tempo, e l'aggiunta delle funzionalità mancanti, potrebbe rappresentare una scelta valida per quegli utenti e aziende che privilegiano la riservatezza e la protezione dei dati.