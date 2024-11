Proton VPN celebra il Black Friday: protezione premium con sconti fino al 70%

È ufficialmente iniziato il periodo di Black Friday, e con esso arrivano imperdibili promozioni. Tra le più interessanti spicca quella di Proton VPN, che per un tempo limitato offre fino al 70% di sconto sul piano biennale. Questo significa che il costo scende da 9,99€ a soli 2,99€ al mese per 24 mesi. Un’occasione imperdibile per chi desidera navigare online in totale sicurezza e proteggere la propria privacy, approfittando di uno dei servizi VPN più affidabili sul mercato.

Perché scegliere Proton VPN?

Proton VPN garantisce un’infrastruttura solida con oltre 8600 server in più di 110 paesi. Questa copertura permette agli utenti di aggirare restrizioni geografiche e accedere a contenuti globali senza problemi, godendo al contempo di connessioni stabili e veloci. Tra le funzionalità più apprezzate troviamo lo split tunneling, che consente di selezionare quali app o siti utilizzare con la VPN, rendendo l’esperienza d’uso ancora più flessibile. La velocità ottimizzata del servizio è ideale per chi ama lo streaming, permettendo di guardare film e serie su piattaforme internazionali senza interruzioni.

Un altro punto di forza di Proton VPN è la compatibilità con diversi dispositivi, con la possibilità di collegarne fino a 10 contemporaneamente. Questo lo rende perfetto per famiglie o professionisti con esigenze multidevice. Inoltre, grazie alla protezione tramite ad-blocker e anti-malware, la navigazione diventa più sicura, eliminando pubblicità invadenti e riducendo i rischi di malware. Per chi cerca il massimo della sicurezza, la funzione Double Hop offre un doppio livello di protezione, instradando il traffico attraverso due server per garantire anonimato e protezione avanzata.

Con Proton VPN, anche gli utenti che scaricano file tramite P2P o BitTorrent possono beneficiare di download veloci e sicuri, supportati dalla tecnologia VPN Accelerator per prestazioni ottimali. L’accesso a connessioni LAN per gaming e attività locali si unisce a un supporto prioritario con chat live, pronto a rispondere a qualsiasi necessità. Questa offerta Black Friday rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza, libertà e alta qualità nella connessione online, rendendo Proton VPN un investimento perfetto per il futuro della propria privacy digitale.

