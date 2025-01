Proton VPN: sconti inarrestabili, il 2025 parte con un imperdibile 64%

Con l’inizio del 2025, Proton VPN inaugura l’anno con un’offerta davvero imperdibile: uno sconto del 64% sul piano VPN di 24 mesi, al prezzo incredibile di soli 3,59€ al mese. Questa promozione rende ancora più accessibile uno dei servizi di sicurezza online più apprezzati al mondo, che non solo protegge la privacy ma offre anche una serie di funzioni interessanti per migliorare l'esperienza online.

Proton VPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Tra i punti di forza di Proton VPN c’è la possibilità di accedere ai contenuti in streaming preferiti da qualsiasi parte del mondo. Grazie a server ad alta velocità, questo servizio consente di sbloccare una vasta gamma di piattaforme multimediali, garantendo un’esperienza senza censure di alcun genere. Che si tratti di seguire una serie TV o guardare un evento sportivo, Proton VPN permette di superare le restrizioni geografiche con estrema facilità.

La velocità è un altro aspetto che distingue Proton VPN dalla concorrenza. Con una rete globale composta da oltre 8.600 server e una tecnologia esclusiva chiamata VPN Accelerator, è possibile migliorare la velocità di navigazione fino al 400%. Questo significa streaming fluido, download rapidi e una navigazione web ottimale, il tutto con la massima sicurezza. Inoltre, la funzione NetShield Ad-blocker protegge il dispositivo bloccando pubblicità invasive, tracker e script dannosi, migliorando l’esperienza d’uso e salvaguardando la privacy.

Non meno importante è la funzione che consente di mascherare il proprio indirizzo IP, impedendo ai siti web di tracciare le attività online. Proton VPN si impegna a garantire la riservatezza e la sicurezza con una politica no-log e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Con uno sconto così vantaggioso e una gamma di funzionalità di prim’ordine, Proton VPN si presenta come il servizio ideale per chi cerca protezione e libertà digitale nel 2025. Senza dubbio una delle migliori VPN al momento disponibili.

