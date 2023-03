Tramite un comunicato stampa, QNAP ha annunciato i nuovi modelli di NAS TVS-h874 ad alte prestazioni. Questi dispositivi integrano processori Intel Core i9 a 16 core di dodicesima generazione e Core i7 a 12 core multi-thread con tecnologia Intel Core Hybrid, offrendo prestazioni di calcolo ottimali e un utilizzo agevole di molteplici macchine virtuali (VM).

Stando a QNAP, l’architettura ibrida distribuisce intelligentemente i core della CPU su diverse attività, migliorando le prestazioni dei nuovi modelli TVS-h874 fino a 3,55 volte rispetto alle versioni precedenti. Grazie al sistema operativo basato su ZFS, all’espandibilità PCIe Gen 4, alla cache SSD M.2 NVMe e alla connettività 2,5GbE/10GbE, il TVS-h874 consente alle aziende di realizzare ambienti di archiviazione ad alte prestazioni per ospitare VM, server applicativi e gestire il backup e il ripristino dei dati aziendali.

TVS-h874 è disponibile in due varianti: TVS-h874-i7-32G con processore Intel Core i7 12-core/20-thread e il TVS-h874X-i9-64G con processore Intel Core i9 16-core/24-thread. Entrambi i modelli supportano fino a 64GB di memorie DDR4 a due canali e offrono due porte 2,5GbE, slot PCIe M.2 2280 e slot PCIe Gen 4 ad alta velocità per estendere le funzionalità del NAS. L’uscita video HDMI permette la visualizzazione diretta dei contenuti multimediali o delle VM memorizzate o in esecuzione sul TVS-h874. Inoltre, il modello TVS-h874X-i9-64G è dotato di una scheda di rete 10GBASE-T a due porte per trasmissioni ad alta velocità.

Photo Credit: QNAP

Il TVS-h874 adotta il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS, progettato per garantire l’integrità dei dati. Il file system ZFS offre la “riparazione” automatica e supporta la tecnologia di compressione e deduplica inline dei dati a livello di blocco per un utilizzo ottimale dell’archiviazione. Sono supportate fino a 65.536 snapshot per registrare lo stato del sistema e i dati.

L’App Center nativo del TVS-h874 offre una vasta gamma di applicazioni installabili su richiesta per ampliare ulteriormente le potenzialità del dispositivo. Tra queste, l’hosting di VM e container, la semplificazione del backup VMware/Hyper-V, la gestione dei backup locali/remoti/cloud e il backup di Google Workspace e Microsoft 365.